Данілов про мобілізацію українців за кордоном: "Примусово це зробити не вийде"

Про це він сказав в інтервʼю східноєвропейському бюро Report.

За його словами, законопроєкт про мобілізацію покликаний внести корективи в процес призову й зробити його справедливим.

Данілов упевнений, що остаточна редакція законопроєкту буде прийнятною для більшості українців.

"Мобілізація в Україні була оголошена відразу після запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року і триває дотепер. Тепер необхідно внести деякі корективи, щоб зробити цей процес справедливішим. Не думаю, що новий законопроєкт викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки що не бачать остаточного варіанта документа, і в них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав Збройних Сил України", - сказав секретар РНБО.

При цьому він визнав, що Україна хотіла б мобілізувати чоловіків за кордоном, але не може, бо щодо них діють закони тих країн, у яких вони перебувають.

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але примусово це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров казав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. Однак у Німеччині заявили, що не видаватимуть Україні чоловіків призовного віку.