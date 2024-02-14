Для 500 тис. мобілізованих треба 3 млн платників податків, - економіст Пендзин

Про це він розповів у етері Еспресо

"Якщо говорити про цифри, то чотири працівники не забезпечать одного військовослужбовця. Мова йде про повноцінне обладнання й озброєння для одного військовослужбовця. Хочу нагадати, що цифри від президента Зеленського звучали дещо по-іншому. Зокрема, він говорив, що для забезпечення одного військовослужбовця має бути 6 платників податків. Так воно є насправді", - пояснив Пендзин.

За словами економіста, за умов недостатньої технічної допомоги від партнерів, співвідношення людей, які працюють для забезпечення військовослужбовців має збільшитись

"Лише на харчі, одяг й навчання військовослужбовця виділяється понад 800-850 тис. грн на рік. Якщо до всього цього додати зброю й боєприпаси, то ця цифра зросте до 1,2 млн грн. Для того, щоб забезпечити такі витрати на військо, нам потрібні платники податків. Якщо до прикладу, то для 500 тис. мобілізованих потрібно мати понад 3 млн платників податків. Тобто, для забезпечення одного військовослужбовця має працювати 6 цивільних громадян. До того ж такі цифри можна мати за умови технічної допомоги наших партнерів", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.