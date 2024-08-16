Лубінець відповів на критику щодо надання мешканцям Курщини можливості евакуюватися в Україну

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Я розумію, що у нас суспільство може по-різному трактувати зусилля України щодо виконання своїх міжнародних зобов’язань, але ми тим і відрізняємося від росіян, що ми – цивілізована нація, демократична нація. І для всіх критиків подібних дій я хочу нагадати, що всі міжнародні партнери продовжують допомагати України саме через те, що бачать різницю. Як тільки ми покажемо, що ми можемо поводитися нецивілізовано, в такий спосіб, як росіяни, тоді ми можемо забути про військову підтримку", – зазначив Лубінець.

За його словами, в Україні давно готова інфраструктура для цивільних росіян, які хочуть евакуюватися. При цьому він не уточнив, куди саме їх селитимуть.

"На території Сумської області працював пункт перетину кордону з територією РФ. Працювали й працюють місця для прийняття громадян, для спілкування, забезпечення їхніх потреб… У разі виявлення їхньої доброї волі, якщо вони захочуть приїхати на територію України, Україна їм забезпечить нормальні умови", - запевнив омбудсмен.

Водночас він зазначив, що Україна не створюватиме спеціальних таборів для цивільних росіян і не порушуватиме їхніх прав.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти.

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони.

14 серпня віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що жителі Курської області зможуть евакуюватися в Україну.

15 серпня стало відомо, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Москальов. При цьому влада запевняє, що окупаційних адміністрацій на Курщині не буде, бо Україна не має наміру анексувати ці території.