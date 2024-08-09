Міноборони РФ визнало, що українські сили наблизилися до Суджі в Курській області
Російське міністерство оборони у зведенні про ситуацію в Курській області визнало, що українські бійці наблизилися до Суджі
Про це повідомило міноборони РФ.
"Протягом доби активними діями підрозділів угруповання військ "Північ" і резервів, що підійшли, ударами армійської авіації, вогнем артилерії припиняли спроби рейдових дій підрозділів супротивника вглиб російської території на Курському напрямку", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві стверджують, що російські війська нібито здійснили "вогневу поразку живої сили та техніки ЗСУ" в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії у Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.
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