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На щастя, є певні обмеження: Defence Express про залізницю, яку побудували росіяни в обхід Кримському мосту

31 травня, 2024 п'ятниця
17:31
Війна з Росією

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що залізниця окупантів, яка сполучає Таганрог та тимчасово окупований Маріуполь, поки не готова до повноцінного руху з інтенсивністю до 10 потягів на добу

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Росіяни цією залізницею можуть возити все, що можна доставляти залізничним транспортом, а це і танки на відкритих платформах, і снаряди у критих вагонах, і паливо у цистернах. Якщо виходити з  доступних матеріалів, то, на щастя, у цієї залізниці є певні обмеження. Перше – одноколійна залізнична гілка під тепловозною тягою, тобто там можна пропустити до 10 потягів на добу, не більше. А ще й з відповідною швидкістю десь 20-30 км/год, бо більше транспортні локомотиви не тягнуть", - зауважив військовий експерт Defence Express.

За його словами, другим нюансом є те, що супутникові знімки показують початок певного руху потягів, і вже видно, що росіяни не можуть пропускати повноцінний ешелон на 54 вагони. Доводиться їм складати по 10-20 вагонів.

"Крім того, ця залізниця проходить десь у 100 км від лінії бойового зіткнення. Тобто, як тільки буде підтвердження, що на залізниці почався повноцінний рух з інтенсивністю до 10 потягів на добу, а у нас будуть додаткові далекобійні ракети, то краще зайвих 20 ATACMS направити, аби вибити з ладу залізницю, яка сполучає Таганрог та тимчасово окупований Маріуполь, ніж витрачати нам ракети на Кримський міст. Якби це парадоксально не звучало, при цих всіх обмеженнях залізниці, вона має у військовій логістиці окупантів на порядок більше значення, ніж Кримський міст сам по собі", - резюмував Іван Киричевський.

Що передувало

27 вересня 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.

2 жовтня 2023 року стало відомо, що росіяни будують дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.

11 січня тодішній голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим.

18 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена.

У міноборони Британії наголосили, що побудована росіянами залізниця на тимчасово окупованих територіях України є вразливою для високоточних ударів української сторони.

31 березня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що будівництво російськими загарбниками залізниці на тимчасово окупованих територіях може становити проблему для України.

1 квітня повідомлялось, що росіяни будують залізницю Ростов - Крим з метою забезпечити свої війська на тимчасово окупованих територіях півдня України, адже ворог не може цього зробити через Кримський міст.

30 квітня голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про плани ворога на залізницю, яку росіяни будують на півдні України з Ростова до Криму.  

Теги:
Відео
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
Кримський міст
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