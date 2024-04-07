РФ зробила з України "лабораторію" для тестування зброї КНДР на полі бою: в армії США пояснили своє занепокоєння

Про це заявив командувач Тихоокеанського сухопутних військ США генерал Чарльз Флінн Bloomberg.

"Я не вірю, що на моїй останній пам’яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", — сказав він.

Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих боєприпасів. За словами генерала, США будуть уважно спостерігати за тим, як це буде розвиватися.

Флінн сказав, що велике занепокоєння викликає те, що Північна Корея зможе дізнатися про характеристики своєї зброї в бою, "до чого вони б не мали доступу за відсутності конфлікту".

США незабаром розгорнуть ракетні системи середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні, сказав Флінн. Такий крок може викликати гнів Китаю, який у 2019 році попередив, що союзники США в регіоні ризикують вжити контрзаходів, якщо погодяться на розміщення американських ракет середньої дальності.

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США, Південна Корея та інші звинуватили КНДР в тому, що вона відправляє до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, які легко приховати, швидко розгорнути та важко збити. Зображення, надані США, вказують на те, що це Hwasong-11, широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть надійно вражати цілі з високим ступенем точності, за словами експертів зі зброї.

Також союзники звинуватили Північну Корею у надсиланні до Росії величезної кількості боєприпасів, які сумісні з системами радянських часів. Москва та Пхеньян заперечують звинувачення, попри безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, які показують потік зброї з Північної Кореї до Росії, а потім до складів боєприпасів поблизу кордону з Україною.

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В обмін на зброю, яка, ймовірно, оцінюється в кілька мільярдів доларів, Росія надає Північній Кореї продовольство, сировину та частини для виробництва зброї, заявили офіційні особи Південної Кореї. Це допомогло лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину підвищити продовольчу безпеку та продовжити розвиток своїх систем озброєння.

Флінн назвав триваючі випробування балістичних ракет Північною Кореєю тривожними та дестабілізуючими.