Росія змогла швидко відремонтувати НПЗ після ударів українських БПЛА, - Reuters
Після української атаки на завод "Танеко" Росія змогла наростити швидкість відновлення потужностей своїх нафтопереробних заводів
Про це повідомляє Reuters.
Крайньою успішною атакою на великий російський нафтопереробний завод був удар по заводу "Танеко" 2 квітня. Після цього Росія пришвидшила ремонт своїх НПЗ, попри труднощі з отриманням західних технологій.
Це також Рязанський завод, що належить Роснєфті, який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5 і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.
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За підрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.
В цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки та технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).
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