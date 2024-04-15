Росія змогла швидко відремонтувати НПЗ після ударів українських БПЛА, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Крайньою успішною атакою на великий російський нафтопереробний завод був удар по заводу "Танеко" 2 квітня. Після цього Росія пришвидшила ремонт своїх НПЗ, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Це також Рязанський завод, що належить Роснєфті, який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5 і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

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За підрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

В цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки та технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).