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Головна Війна з Росією Росія змогла швидко відремонтувати НПЗ після ударів українських БПЛА, - Reuters

Росія змогла швидко відремонтувати НПЗ після ударів українських БПЛА, - Reuters

15 квітня, 2024 понедiлок
18:48
Війна з Росією Пожежа на Ільському НПЗ в РФ

Після української атаки на завод "Танеко" Росія змогла наростити швидкість відновлення потужностей своїх нафтопереробних заводів

Про це повідомляє Reuters.

Крайньою успішною атакою на великий російський нафтопереробний завод був удар по заводу "Танеко" 2 квітня. Після цього Росія пришвидшила ремонт своїх НПЗ, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Це також Рязанський завод, що належить Роснєфті, який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5 і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

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За підрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

В цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки та технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).

  • Вранці 2 квітня влада суб'єкта Росії Республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого нібито були постраждалі. Згодом підтвердили, що головне управління розвідки Міноборони України атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 і нафтопереробний комплекс у Нижньокамську
  • Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року. Тепер Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км
  •  4 квітня журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% виробничих російських потужностей
Теги:
Економіка
Україна
Росія
нафта
безпілотник
нафтобаза
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