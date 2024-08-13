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Росіяни почали відправляти до Курської області гуманітарні вантажі з ТОТ України, - Спротив

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2024 вiвторок
16:48
Війна з Росією Курська область

РФ переправляє гуманітарну допомогу з тимчасово окупованих територій України в Курську область

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що росіяни почали відправляти до Курської області гумвантажі, передбачені для мешканців українських ТОТ.

"Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у Кремлі чудово розуміють що ТОТ – не Росія", - акцентують у ЦНС.

У матеріалі додають, що росіяни називають відправку гуманітарної допомоги з ТОТ на Курщину ініціативою населення тимчасово загарблених населених пунктів України.

"Місцевим (на ТОТ, - ред.) наразі відмовлено у видачі. Натомість їх годують обіцянками", - наголошує Спротив.

  • 13 серпня стало відомо, що російська влада Курщини планує поселити біженців зі свого регіону на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не прагне забирати територію Курської області Росії, метою операції ЗСУ є захист життів українців.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
гуманітарна допомога
Курськ
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