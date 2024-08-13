Росіяни почали відправляти до Курської області гуманітарні вантажі з ТОТ України, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що росіяни почали відправляти до Курської області гумвантажі, передбачені для мешканців українських ТОТ.

"Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у Кремлі чудово розуміють що ТОТ – не Росія", - акцентують у ЦНС.

У матеріалі додають, що росіяни називають відправку гуманітарної допомоги з ТОТ на Курщину ініціативою населення тимчасово загарблених населених пунктів України.

"Місцевим (на ТОТ, - ред.) наразі відмовлено у видачі. Натомість їх годують обіцянками", - наголошує Спротив.

13 серпня стало відомо, що російська влада Курщини планує поселити біженців зі свого регіону на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".