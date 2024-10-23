Серйозна загроза: військовослужбовець Тимочко припустив, як РФ може задіяти солдатів КНДР у війні проти України

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Як саме відбуватиметься підсилення, залежить від багатьох факторів, зокрема, чи буде це безпосередня участь у бойових діях. Враховуючи озвучену цифру в 12 тисяч потенційних російських військових, можна припустити, що це дивізія. Дивізія може складатися з різних бригад: артилерійські, піхотні, танкові, авіаційні. Формат їхньої участі ще не до кінця зрозумілий. Можливо, це будуть інженерні бригади. Їхнє використання може полягати також у заміщенні російських військ на конкретних військових об’єктах або у виконанні конкретних завдань, наприклад, будівництві фортифікацій для російської армії. Це дозволить відправити російських військових, які зараз займаються цими завданнями, на передову для участі в бойових діях. Можливо, частину військових КНДР відправлять на лінію фронту для здобуття бойового досвіду, а інших залишать в тилу для будівництва плацдарму або освоєння території для збільшення переміщення військ. У будь-якому випадку, це серйозна проблема і загроза, оскільки КНДР вирішила надати свої війська іншій країні під час бойових дій. За міжнародним правом, це робить їх суб’єктом агресії проти України", - зазначив він.

Якщо говорити про регулярні війська, то їхня інтеграція в російську армію не буде надто складною. А от інтегрувати північнокорейських пілотів буде непросто, каже Тимочко.

"Північна Корея є пострадянською країною з відповідною системою підготовки, управління та військової стратегії. Хоча є деякі адаптивні моменти, загалом це не створить великих труднощів. На рівні штабів, якщо командні центри Північної Кореї та Росії будуть злагоджені, це полегшить процес, оскільки команди передаватимуться корейським штабам, а ті вже передаватимуть їх російською мовою. Перекладачі виконуватимуть свою роботу, і команди будуть доходити до військ будь-якою мовою, необхідною для виконання завдань. Складніше росіянам буде з північнокорейськими пілотами, а пілотів вони будуть інтегрувати в російську систему навчання. Це буде схоже на підготовку українських пілотів, які мають навички експлуатації сучасних або пострадянських літаків, до навчання на F-16. Пілотів готують під дуже конкретний тип літального апарату, і пересадити їх на інший тип майже неможливо", - зауважив військовослужбовець.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.