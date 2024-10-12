Шлях до перемоги України дуже простий - це два заходи, які має ухвалити Захід, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я маю свій план, який пропоную вже пів року. Цей план абсолютно зрозумілий і прозорий. Війна на виснаження вздовж усієї тисячокілометрової лінії фронту, звісно, сприяє російській стратегії, тому що в Росії більше ресурсів як людських, так і матеріальних. Але російсько-українська війна не вичерпується цією лінією зіткнення, є центр війни - Кримський півострів, вразливе місце російської оборони", - наголосив Андрій Піонтковський.

За його словами, Україна, не маючи ні флоту, ні авіації, викинула з Криму військово-морський флот Росії.

"Шлях до перемоги дуже простий - це два заходи, які має ухвалити Захід. По-перше, дозвіл на удари вглиб Росії. Сподіваємося все ж, що, попри відсутність Байдена в Берліні, це рішення ухвалять на серії найближчих зустрічей, бо на Байдена тиснуть його союзники й республіканці також. А по-друге - надання не лише літаків, а літаків із західними екіпажами, екіпажами натівських пілотів, нехай вони і називаються добровольцями. Тобто це літаки й екіпажі. Те саме обіцяв Макрон", - зауважив політолог.

На його думку, ці західні екіпажі потрібні, тому що орієнтування винятково на українських пілотів не виправдало себе.

"Ми можемо підготувати двадцять чи сорок пілотів, а для змін потрібно щонайменше 150-200 літаків F-16. Ці літаки з екіпажами можуть дуже швидко завершити війну, загрожуючи повним дистанційним знищенням і ліквідацією, а отже російські війська будуть змушені залишити Крим. А це буде нищівним політичним ударом для всієї путінської системи, вона цього не витримає", - резюмував Піонтковський.