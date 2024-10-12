Шлях до перемоги України дуже простий - це два заходи, які має ухвалити Захід, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що путінська система не витримає звільнення Криму, а для цього Україні потрібні літаки з західними екіпажами та дозвіл бити вглиб РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я маю свій план, який пропоную вже пів року. Цей план абсолютно зрозумілий і прозорий. Війна на виснаження вздовж усієї тисячокілометрової лінії фронту, звісно, сприяє російській стратегії, тому що в Росії більше ресурсів як людських, так і матеріальних. Але російсько-українська війна не вичерпується цією лінією зіткнення, є центр війни - Кримський півострів, вразливе місце російської оборони", - наголосив Андрій Піонтковський.
За його словами, Україна, не маючи ні флоту, ні авіації, викинула з Криму військово-морський флот Росії.
"Шлях до перемоги дуже простий - це два заходи, які має ухвалити Захід. По-перше, дозвіл на удари вглиб Росії. Сподіваємося все ж, що, попри відсутність Байдена в Берліні, це рішення ухвалять на серії найближчих зустрічей, бо на Байдена тиснуть його союзники й республіканці також. А по-друге - надання не лише літаків, а літаків із західними екіпажами, екіпажами натівських пілотів, нехай вони і називаються добровольцями. Тобто це літаки й екіпажі. Те саме обіцяв Макрон", - зауважив політолог.
На його думку, ці західні екіпажі потрібні, тому що орієнтування винятково на українських пілотів не виправдало себе.
"Ми можемо підготувати двадцять чи сорок пілотів, а для змін потрібно щонайменше 150-200 літаків F-16. Ці літаки з екіпажами можуть дуже швидко завершити війну, загрожуючи повним дистанційним знищенням і ліквідацією, а отже російські війська будуть змушені залишити Крим. А це буде нищівним політичним ударом для всієї путінської системи, вона цього не витримає", - резюмував Піонтковський.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
30 вересня речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів по цілях на території Росії. Штати також не забороняють ЗСУ бити американською зброєю по прикордонню.
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