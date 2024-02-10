Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сільськогосподарську техніку підприємств та ФОПів ставитимуть на облік ТЦК й заборонять переміщувати в інші області, - нардеп

Сільськогосподарську техніку підприємств та ФОПів ставитимуть на облік ТЦК й заборонять переміщувати в інші області, - нардеп

10 лютого, 2024 субота
17:24
Війна з Росією трактор, поле, фермер

Щодо вилучення авто на потреби ЗСУ в законопроєкті про мобілізацію передбачено три методи, зокрема примусове відчуження, вилучення, мобілізація. Народний депутат Юлія Клименко назвала це дуже контроверсійними пропозиціями

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

У період воєнного стану визначені законодавством органи можуть залучити транспорт громадян України для потреб армії. Таку практику називають автомобільною мобілізацією.

У законопроєкті про мобілізацію передбачено, що вилучення авто на потреби ЗСУ можливе трьома методами: примусове відчуження; вилучення; мобілізація. При цьому, закон про вилучення автомобіля стосується тільки державних підприємств, а транспорт фізичних осіб підлягає або мобілізації, або примусовому відчуженню.

Нардепка Юлія Клименко зазначила, що законопроєкт змінює концепцію військо-транспортного обов’язку, робить його більш жорстким.

"Якщо раніше мова йшла тільки про юридичні особи – підприємства, в яких вилучали транспорт, то тепер уже додалися фізичні особи-підприємці. Тепер в реєстр, який буде вести ЗСУ і ТЦК щодо транспортних засобів будуть передаватися дані не підприємствами та громадянами, а державними органами, зокрема, МВС. Ці транспортні засоби будуть на обліку і якщо вони будуть у реєстрі, то вони не зможуть бути проданими,  закладеними, а також пересуватися між областями. Це дуже контроверсійні пропозиції", – сказала Клименко.

За її словами, це може паралізувати роботу фермерських господарств, особливо невеликих, де мало транспорту. 

Вона заявила, що наразі існує постанова Кабміну про порядок вилучення транспорту на потреби армії, але вона "з якогось переляку є державною таємницею". 

На думку Клименко, немає доцільності вилучати таку сільськогосподарську техніку, зокрема комбайни, сівалки, бо вони в армії не потрібні. Проте зауважила, що екскаватори, які можуть рити траншеї, а також машини для перевезення вантажів потрібні Силам оборони.

"Обмеження для пересування техніки по областях – це взагалі маразм, бо деякі сільськогосподарські підприємства мають землі в різних областях, то техніка не зможе переїхати", - сказала вона.

Нардепка повідомила, що буде подавати поправки до законопроєкту про мобілізацію, щоб не допустити підтримки норм, які не дадуть підприємцям нормально працювати, оскільки економічний фронт також важливий.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
бізнес
авто
мобілізація
фермери
аграрії
Читайте також:
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
9 лютого, 2024 п'ятниця
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
10 лютого, 2024 субота
Канадців не вдасться ввести в оману: Трюдо прокоментував інтерв’ю Путіна
конгрес США
10 лютого, 2024 субота
Сенат США проголосував за початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
17:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 лютого: долар та євро пішли вгору
17:39
Оновлено
посольство України в РФ
МЗС РФ підтвердило розірвання договору оренди з посольством України в Москві
17:11
У ніч на 11 лютого сервіси ПриватБанку не працюватимуть
16:44
Давид Арахамія
"У нас вистачить ресурсів на 2 місяці", - Арахамія про фінансування мобілізації
16:38
Володимир Зеленський
Потрібні дрони, артилерія, РЕБ та ППО: Зеленський звернувся до Макрона
16:22
Вовки Да Вінчі
"Вовки Да Вінчі" відкрили у Києві рекрутинговий центр
16:22
Оновлено
Удар по Харкову: батьки і троє дітей згоріли живцем, притискаючись одне до одного
16:15
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Українці збивають на третину менше "шахедів", ніж раніше. Причина
16:05
біженці
ВВП Польщі може зрости до 2% завдяки українським біженцям
16:01
OPINION
Валерій Чалий
Як реагувати на засилля проросійських фріків
15:54
Екс-прем'єр Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо виступив за повернення росіян на Олімпіаду
15:48
Ексклюзив
Метью Брайза
Дипломат Брайза: з огляду на політичні перипетії у Вашингтоні, малоймовірно, що допомога Україні надійде в найближчому майбутньому
15:41
Ексклюзив
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Керівник "Східної правозахисної групи" Лисянський розповів про нові докази депортації дітей до РФ
15:36
Ілюстративне фото
У Франції в одному з містечок заборонили користуватися смартфонами у громадських місцях
15:25
Майкл Джексон
Sony Music Group викупила половину музичного спадку Майкла Джексона за $600 млн
15:17
Петер Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поскаржився, що його називають другом Путіна
15:04
Нова Маячка. Херсонщина
На окупованій Херсонщині з українського дрона підірвали будинок гауляйтера Нової Маячки, - ЗМІ
14:54
посольство РФ
Уряд Ірландії відмовляється видавати візи російським дипломатам через підозри у шпигунстві
14:53
біткоїн
Вартість біткоїна сягнула $48 тисяч вперше за останні два роки
14:50
діти, війна
Україна повернула ще одну дитину з тимчасово окупованої території
14:44
Партизани розвідали пункти забезпечення аеродрому Новофедорівка у Криму
14:42
Ноутбук
У ЗСУ дозволили електронні журнали обліку майна
14:28
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Окупанти використовують Starlink під час бойових дій в Україні, - Defense One
14:16
севастопольська площа київ
У Києві на Севастопольській площі обмежать рух транспорту. Деталі
14:07
Місяць
NASA розмістить на Місяці ядерний реактор
14:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Путін призначив собі "конкурента"
13:55
Ексклюзив
Метью Брайза
Вважаю, що Залужний, ймовірно, має рацію, що Україні потрібно більше солдатів, - дипломат Брайза
13:37
Румунія підіймала винищувачі F-16 через нічну атаку "шахедів" на Одещину
13:35
Кирило Буданов
"Це ганьба для міжнародної судової системи": Буданов про невизнання Росії спонсором тероризму
13:34
Сергій Шойгу
Шойгу доповіли про збільшення виробництва БПЛА та керованих боєприпасів на заводах Удмуртії
13:23
Ексклюзив
Байден проти Путіна
Байден має можливість надати зброю Україні обходячи Конгрес, але хоче перекласти відповідальність на республіканців, - Фейгін
13:20
штучний інтелект
"Дзвонив" Байден і "закликав" не голосувати: у США заборонили телефонні дзвінки за допомогою ШІ
12:59
Тоні Ебботт
Експрем'єр Австралії Ебботт назвав "ганебним" блокування республіканцями допомоги Україні
12:50
Шмигаль
Уряд виділить понад 40 млрд грн для українського бізнесу в 2024 році
12:49
діти, злочини росії
Міжнародні слідчі спільно з Європолом знайшли у РФ щонайменше 8 викрадених українських дітей, - Bild
12:29
Філіппіни, зсув ґрунту
На Філіппінах стався потужний землетрус, рятувальні роботи після зсуву ґрунту припинено
12:18
Олександр Павлюк
Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони України
12:02
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові семеро загиблих, в Одесі є влучання і поранені
12:00
OPINION
Віктор Андрусів
Приємно, коли наші вороги самі себе б’ють по яйцях
11:53
Авдіївка
РФ намагається встановити контроль над логістикою на півночі Авдіївки, - Тарнавський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV