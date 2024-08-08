Сценарій наступу на Курщині Україна може спробувати в інших областях РФ, - генерал-майор Кривонос

Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос в етері телеканалу "Еспресо".

"Для росіян ситуація зараз досить складна, тому що якщо ми спробували (наступ, — ред.) в Курській області, можемо спробувати і в інших областях. Критично небезпечних об’єктів на території Росії в прикордонній смузі більше ніж достатньо, і вони розуміють, що не зможуть перекрити всі місця. Тому завдання номер один — розхитувати ситуацію і нарощувати успіх", - зазначив він.

Кривонос припустив, чи може Росія накопичити відповідний потенціал, щоб посунути українців назад до кордону з Україною.

"Нас рятує те, що довжина російсько-українського кордону не мала, і перекрити всі ділянки для росіян занадто складно. Після наших попередніх рейдів на території Росії вони тримали в кожній прикордонній області від 7 до 15 тисяч військових. Наразі ця цифра може трохи збільшуватися, плюс у них є внутрішні резерви і резерви до 15-17 полків у зоні ведення бойових дій на території тимчасово окупованої України. Наше завдання — як можна більше витягнути росіян на себе. Чи зможемо утримати, покаже час", - сказав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

8 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що українські бійці підтвердили просування на 10 км у Курській області.