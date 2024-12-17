"Це буде ескалацією": держдеп США про можливий перетин кордону з Україною бійцями КНДР

Про це під час брифінгу 16 грудня заявив речник держдепу США Метью Міллер.

"Якщо вони (північнокорейські солдати, – ред.) перетнуть кордон з Україною, це буде ще однією ескалацією з боку уряду Росії, а також ескалацією з боку уряду КНДР, який відправить північнокорейські війська для ведення агресивної війни проти незалежної, суверенної держави в межах кордонів цієї держави", – сказав Міллер.

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На запитання журналістів, чи стануть у такому випадку бійці КНДР законними цілями України, речник Держдепу відповів, що північнокорейські солдати, які були розгорнуті на Курщині, вже є легітимними цілями.

"Вони вступили у війну, і вони як такі є комбатантами і є законними цілями для українських військових. Ми бачили північнокорейських солдатів, які загинули на полі бою на території Росії", – додав Міллер.

Участь бійців КНДР у штурмах на Курщині

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності.

У суботу, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини та, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.

Того ж дня ГУР назвало чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж, за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.

У понеділок, 16 грудня, офіційний представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер підтвердив загибель військових Північної Кореї в боях у Курській області РФ.