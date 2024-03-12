У держдепі США відреагували на заяву Папи Франциска про "білий прапор"
У Держдепі США прокоментували резонансну заяву Папи Римського Франциска щодо війни РФ проти України
Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
"Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України", – зазначив він.
За словами представника Держдепу, США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.
"Але для цього потрібно, щоб Путін припинив агресію, припинив спроби захопити і утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", – додав Міллер.
Передісторія
Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.
Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".
11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".
12 березня Ватикан знову уточнив заяву Папи Франциска про "білий прапор". В Україні має бути створено умови для переговорів щодо справедливого й тривалого миру. Для цього агресор передусім має припинити вогонь.
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