В Кремлі планують сісти за стіл переговорів з майбутнім президентом США, - політолог Шлінчак

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Американці дуже чітко усвідомлюють, що Путіна очікує на результати президентських виборів в США. Відповідно, в Кремлі планують сісти за стіл переговорів з майбутнім президентом США. До того часу, я сумніваюсь, що будуть підписані хоч якісь наміри щодо мирної угоди, вже не кажучи про самі мирні домовленості. Оскільки, з погляду Путіна, на фронті для нього відбувається все чудово. Наступ російських окупаційних сил продовжується і він захоплює нові території. Він продовжує підвищувати ставки. Тобто, те що він просуває свої інтереси, я вважаю, є свідченням того, що Путін готовий вийти на пік своєї агресії проти України саме на фінішній прямій президентських виборів у США", - пояснив Шлінчак.

Політолог зауважив, що Путін й далі планує вести переговори з Заходом лише про повернення до Варшавського мирного договору

"Я думаю, що Путін має конкретні плани щодо президентських виборів в США. Він, ймовірно, вважає, що якщо президентом США стане Трамп, то йому буде легше вести переговори про відсутність допомоги Україні. Якщо ж переможцем стане кандидат від демократів, то Путін теж може запросити його за стіл переговорів, але мова буде йти про повернення до Варшавського мирного договору", - додав він.