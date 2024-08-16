Військовий експерт Снєгирьов припустив, яким був оперативно-стратегічний план Курської операції

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони за два тижні до початку офензиви заявив про те, що на північному напрямку спостерігається передислокація особового складу і важкої бронетехніки окупантів, що свідчить про можливість формування контингенту вторгнення, то відповідно Генштаб Збройних сил України, ГУР прорахували плани противника. А плани були такі: Сумський напрямок і створення ударного угруповання з метою повторення Харківського сценарію, тобто вторгнення на територію Сумської області, розтягування лінії фронту і відволікання оперативних резервів Збройних сил України", - зазначив він.

Снєгирьов припустив, що володіючи відповідними розвідданими, Генштаб Збройних сил України прийняв рішення щодо нанесення удару на випередження, з метою не дати можливості оперативного розгортання контингенту і вторгнення російських окупантів.

"Оперативного рівня успіхи Збройних сил України в Курській області стали можливими саме завдяки тому, що Головне управління розвідки Міністерства оборони отримало необхідну інформацію, і ми змогли застати їх зненацька", - додав він.

Росіяни змушені були передислокувати оперативні резерви в Курську область не з Харківського напрямку, а саме з Донецького, зауважив військовий експерт.

"Йдеться про передислокацію 810-ї бригади морської піхоти та 15-ї бригади, яка входила до складу першого армійського корпусу так званої ДНР з району Красногорівки. Також передислоковано перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнера під командуванням Ратибора та підрозділи спецпризначення полку "Ахмат". Це не кадирівські частини, не варто їх плутати, 80% їх складають представники слов’янських національностей. Це найбільш боєздатний підрозділ. Наразі росіяни намагаються локалізувати оперативний прорив Сил оборони України. Йдеться про просування вглиб російської території на відстань 30-35 км, виключно за рахунок перекидання підрозділів з території РФ. Якщо наші балтійські друзі повідомляють про передислокацію підрозділів з Калінінградської області на Курський напрямок, то росіяни прораховують можливі наслідки щодо зняття оперативних резервів з Донецького напрямку", - сказав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти.

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

У середу, 14 серпня, понад 100 російських військовослужбовців здалися в полон Силам оборони в Курській області.

У Financial Times повідомили, що Україна розпочала з Росією переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.