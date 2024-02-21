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Головна Війна з Росією Якби Зеленський запропонував фракціям разом внести законопроєкт про мобілізацію, не було б 2,5 тис. правок, - нардеп Синютка
Ексклюзив

Якби Зеленський запропонував фракціям разом внести законопроєкт про мобілізацію, не було б 2,5 тис. правок, - нардеп Синютка

21 лютого, 2024 середа
17:57
Війна з Росією Новий законопроєкт про мобілізацію

Народний депутат України Олег Синютка висловив думку, що законопроєкт про оборону мав бути внесений президентом після обговорення на Раді національної безпеки і оборони, а також Ставці верховного головнокомандувача

Про це він заявив в етері Еспресо.

"21 лютого - останній день, коли можна подавати правки до другого читання, після цього повинен працювати Комітет з питань національної безпеки і оборони, й цей законопроєкт може бути внесений для голосування в сесійну залу. Я не можу сказати, що це погано, що подано багато правок, швидше це означає, що законопроєкт, який був внесений, на жаль, не верховним командувачем, промоутером цього законопроєкту була така собі відома всім Мар'яна Безугла. Він не є досконалим і це говорить про те, що він порушує таку велику кількість думок і правок", - вважає нардеп.

Синютка вважає, що проєкт закону мав внести верховний головнокомандувач Володимир Зеленський після закритого обговорення на засіданні РНБО і Ставки.

"Якби президент запросив лідерів фракції й запропонував їм спільно внести цей законопроєкт у Верховну Раду, то не було б сьогодні півтори, двох з половиною тисяч правок, інакше треба буде працювати. Я переконаний, що тут депутати власне хочуть покращити цей законопроєкт, який викликав дуже неоднозначну реакцію", - пояснює народний депутат України.

За його словами ще триватимуть дискусії навколо ключових моментів - це демобілізація й ротації.

"Ми маємо дуже чітку позицію і власне свої правки теж подаємо. Ми вважаємо, що люди, які беруть в руки зброю і захищатимуть країну зі зброєю в руках мають дуже чітко знати термін на який вони приходять. Це не може бути нескінченно, або дуже часто від військових, особливо тих, які перебувають на нулі є таке німе запитання: ми прийшли, а коли будемо мати можливість повернутися, коли будуть відбуватись зміни. Це ключове питання, яке хвилює сьогодні", - розповів Синютка і додав, що важливим є й соціальний захист військовослужбовців, зокрема державне страхування кожного бійця.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховній Раді пропонують пом'якшити норми щодо використання сільськогосподарської та будівельної техніки, прописані в урядовому законопроєкті про мобілізацію. Ці поправки вже внесли до документа. Вони потрібні для того, аби не паралізувати агросектор.

Теги:
Суспільство
Верховна Рада
Президент України
військові
ЗСУ
мобілізація
Олег Синютка
Військові новини
Володимир Зеленський
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