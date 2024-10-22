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Головна Військові новини "Два з половиною роки в руках ворога – це щось навіть гірше, ніж пекло", – дружина звільненого з полону азовця Сергія Алєксєєвича
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"Два з половиною роки в руках ворога – це щось навіть гірше, ніж пекло", – дружина звільненого з полону азовця Сергія Алєксєєвича

Тетяна Яворська
22 жовтня, 2024 вiвторок
18:00
Військові новини

Марія Алєксєєвич чекала на визволення чоловіка з полону 29 місяців. 18 жовтня для неї знаковий день. Чоловік Сергій Алєксєєвич вижив у теракті в колонії Оленівки і в російському полоні

Зміст

За цей час вона їздила до Австрії на зустріч в ОБСЄ, присвяченій теракту в Оленівці, зустрічалась з першими особами країни – президентом Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком та Кирилом Будановим. Також їздила на щотижневі акції на  підтримку захисників Азовсталі. 

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18 жовтня для Марії і ще 94 українських родин став незабутнім днем. Вони нарешті змогли обійняти своїх найрідніших і коханих, які вижили у російському полоні.

Еспресо поспілкувався з Марією і запитав про перші хвилини зустрічі з чоловіком.

Жінка сказала, що хоч і мала передчуття, що нарешті станеться та довгоочікувана подія – обмін, але все ж старалась себе заспокоїти, вгамувати власні почуття.

Фото: архів Марії Алєксєєвич

"Мала сумніви, звичайно, чи обміняють, бо не раз вже переживала різні емоції перед іншими обмінами й після них, але цього разу щось відчувала. Приблизно місяць тому ще думала, що Сергія можуть обміняти. Дуже сильно вірила всі ці роки, але оцей останній місяць відчувала, що ще зовсім трішки залишилось", – сказала Марія.

Фото: архів Марії Алєксєєвич

Сергій Алєксєєвич до полону
 
Про обміни родичі полонених інколи знають заздалегідь, але кого саме обміняють чи яку кількість людей, ніхто не знає.

"Отож, про цей обмін я знала ще вранці, але вдень вирішила себе не накручувати, а заспокоїтись. Ці переживання були завжди, при попередніх обмінах і після них. А цього разу я вирішила просто заспокоїтись. О 22:20 ввечері до мене зателефонували з  незнайомого номера, і відразу перша думка майнула, що це може бути пов'язано з обміном – це був Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Їхній представник зателефонував, привітав мене і повідомив, що мого Сергія обміняли, і що його везуть на територію Україну. Я почала одразу розпитувати, куди його повезуть, коли, як мені доїхати, але на ці всі питання, ясна річ, мені не відповіли, просто сказали дочекатись, аби мені зателефонував чоловік", – пригадує той довгоочікуваний дзвінок пані Алєксєєвич.

Український військовополонений Сергій Алєксєєвич, у полоні Росії з 20 травня 2022 року, "Спільнота родин Оленівки"

"Досі можу не повірити, що це не сон"

Ще через дві години дружина вперше за довгий час почула голос чоловіка на волі.

"Я одразу впізнала його голос, адже мала голосові повідомлення, відео. Ще в липні нам вдалось коротко поспілкуватись, коли росіяни знімали їх для відео і телефонували нам", – додала Марія.

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Вона зізнається, що емоції в той вечір були надзвичайними, і навіть донині вона не може повірити, що це не сон.

"В мене був шок і ступор, я аж не знала, що мені казати. Сергій не знав, що казати. А ще було дуже гамірно, ми практично й не чули один одного. Сергій питав, як і де я, я питала, куди мені їхати. Ми поговорили усього декілька хвилин. Потім всю ніч переписувались, бо їм уже видали телефони", – ділиться Марія.

Загальний стан чоловіка оцінити важко, сказала жінка, але наголосила – її Сергій великий молодець. Зараз весь час перебуває поряд з ним – у лікарні. Старається багато розповісти чоловікові, бо він, як і інші полонені нічого не знали, що тут відбувається.

"Обов'язок держави – повернути з полону всіх азовців"

Марія Алексєєвич переконана, що обмін полонених азовців є, зокрема, і наслідком тієї роботи, яку робить і робила ГО "Спільнота родин Оленівки", бо, за спостереженнями, "Азов" обмінюють після великого суспільного резонансу. 

"І це навіть не про акції, які відбуваються кожен тиждень. Це більше про те, коли люди не бояться говорити правду, якою б вона не була. "Спільнота родин Оленівки" не приховувала інформацію про зустрічі з високопосадовцями, про те, що нам розповідали на цих зустрічах. Нам, як родинам, це було образливо і ми розуміли, що не можемо сидіти на місці, не можемо нічого приховувати чи сліпо вірити кожному слову. Ми розуміли і розуміємо, що обов'язок нашої держави – повернути всіх, і це не просто слова мають бути. Для цього треба вести дуже велику роботу. І ми дійсно бачимо, що в останніх обмінах були бійці бригади "Азов".

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Родини, які досі в очікуванні своїх рідних, сподіваються, що процес триватиме й надалі – азовців повертатимуть додому.

"Я надіюсь, що будуть обмінювати хворих і поранених різного ступеня тяжкості під час теракту в Оленівці. Тим людям дійсно дуже потрібна допомога і реабілітація на найвищому рівні, як фізична так і психологічна. Бо за два з половиною роки, будучи в руках ворога – це щось навіть гірше, ніж пекло.", – додала вона.

Зараз Марія Алєксєєвич поряд з чоловіком у лікарні. Сергій проходить різні обстеження. Додає, що буде з чоловіком, скільки потрібно і робитиме все, аби він міг повернутись до нормального життя, наскільки це можливо після пережитого.

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За даними бригади "Азов" під час останнього обміну військовополоненими, який відбувся 18 жовтня, в Україну повернули 34 азовців. Стосовно поранених під час теракту у Оленівці, то це невелика кількість воїнів. У полоні досі залишається дуже багато важко поранених людей, яким потрібні операції і кваліфікована допомога. 

Довідково

Марія Алєксєєвич – дружина Сергія Алєксєєвича, яка 29 місяців чекала на обмін чоловіка. Воїн три місяці обороняв Маріуполь, вийшов у полон 16 травня 2022 року в надії на дотримання домовленостей.

Одружились вони під час оборони Маріуполя 27 квітня, коли тривали пекельні бої, дистанційно. 

"Пане президенте, подивіться на очі мого чоловіка, скільки в цих очах надії, болю й очікування. Віри в те, що його не забули й обміняють. Мені боляче на нього дивитись, бо він був підірваний під час теракту в Оленівці. Зараз з двома пораненнями утримується в російському полоні третій рік", – зверталася Марія до Володимира Зеленського три місяці тому.

Що відомо про кількість полонених після виходу з "Азовсталі"

Точна цифра людей, які вийшли з Азовсталі 16-20 травня 2022 року невідома, але приблизно йдеться про понад 2,5 тис. людей. Станом до початку обмінів у 2024 році, було відомо, що в полоні залишалося понад 1900 військових з Азовсталі. Статистика щодо обмінів є закритою і навіть родичі не мають точної інформації. Скільки загинуло – також невідомо. Рідні не можуть поховати загиблих, оскільки немає тіл. Ще дуже багато родин їх досі шукають.

Що відомо про кількість полонених після теракту в Оленівці

Теракт у тюремному бараку росіяни влаштували проти ночі на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. У будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Російські пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли, що загинуло 50 українських захисників, ще 70 зазнали важких поранень. Як повідомляли у "Спільноті родин Оленівки" - точно відома доля 63 людей, щодо інших - немає інформації, зв‘язку з тими, хто досі перебуває у полоні, теж немає.  

  • Щомісячні воєнні злочини росіян проти українців йдуть на тисячі, - "Спільнота родин Оленівки".
Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Маріуполь
полонені
Війна з Росією
окупанти
Азовсталь
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