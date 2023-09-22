Військовий експерт: Якщо буде загроза падіння Україні, американці прискорять надання F16, ATACMS та іншого озброєння

Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, такий сценарій можливий. Але зараз, на жаль, головний тягар війни покладений на Сили оборони України

"Тому для того, аби перемогти, Україні потрібно створити ситуацію, коли ми будемо мати 1000 ракет таких як "Нептун" з дальністю 1,500 км. Фахівці, які створюють ракети, кажуть, що це можливо. Тільки замість того, щоб їм заважати, потрібно усунути людей з Державної аудиторської служби України, зокрема від ракетних питань", - пояснив військовий експерт.

Підсумовуючи візит Зеленського до США, Валентин Бадрак зазначив, що головним результатом були заяви про спільні виробництва зброї.

"Американська влада зараз коливається і не може прийняти рішення щодо стратегічної підтримки України, бо немає геополітичного рішення щодо Росії і знищення її режиму. Україні потрібно ще більше зараз зосередитись на власних ракетах і дронах, безпілотних систем повітряного, морського та наземного базування. Це дуже потужний елемент асиметричної зброї спільно з традиціями українських спецпризначенців", - додав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Наш програш чи на наша перемога трактуються на Заході по-іншому, каже експерт.

"Наш програш, за словами Зеленського означає, що ми не досягнемо мети і не зможемо здійснити звільнення всієї України. Але ця ситуація не вважається програшем у Вашингтоні. Там це було б нормальним компромісом, навіть заморозити війну. Вони ж коли робили забезпечення літньо-осінньої компанії, акцент був на те, щоб українська армія дійшла до моря. В найкращому вигляді головною метою було звільнення тих територій, які були захоплені після 24 лютого 2022 року. Про інші території навіть не думали, і ці ідеї відверто просували через західні ЗМІ та інсайдерські канали", - резюмував Валентин Бадрак.

Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.