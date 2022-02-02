Вклали багато грошей, але тепер ми розчаровані, - президент "Барселони" відкрито розкритикував чемпіона світу, якого женуть з клубу

Про це повідомляє Mundo Deportivo.



Лапорта відзначив, що він добре ставився до Дембеле, але тепер розчарований.



"Дембеле не раз потрапляв у не найкрасивіші ситуації. Йому було складно адаптуватися через велику кількість травм. У нього вклали багато грошей, тому ми сподівалися, що він проведе в "Барсі" багато років. Усі ми розчаровані. Ми з розумінням ставимося до травм Усмана. Ми зрозуміли його аргументи, і клуб хотів провести межу і через продовження контракту показати, що цінує його талант. Це розчарування. Я ставився до нього дуже добре, як і тренер. У нього відмінний рівень, але ми майже не насолодилися цим або насолодилися, але трохи. Причина – травми", – сказав президент "Барселони" Жоан Лапорта.

У "Барселоні" не хочуть ще декілька місяців платити зарплату Дембеле, адже він збирається піти в липні безкоштовно. У січні француз відмовився переходити в інший клуб, трансферне вікно закрилось. Тепер "Барсі" залишається лише один варіант, щоб позбутись футболіста, - розірвати контракт.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.



24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.