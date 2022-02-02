Вклали багато грошей, але тепер ми розчаровані, - президент "Барселони" відкрито розкритикував чемпіона світу, якого женуть з клубу
Президент іспанської "Барселони" Жоан Лапорта негативно висловився про французького вінгера Усмана Дембеле
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Лапорта відзначив, що він добре ставився до Дембеле, але тепер розчарований.
"Дембеле не раз потрапляв у не найкрасивіші ситуації. Йому було складно адаптуватися через велику кількість травм. У нього вклали багато грошей, тому ми сподівалися, що він проведе в "Барсі" багато років. Усі ми розчаровані. Ми з розумінням ставимося до травм Усмана. Ми зрозуміли його аргументи, і клуб хотів провести межу і через продовження контракту показати, що цінує його талант. Це розчарування. Я ставився до нього дуже добре, як і тренер. У нього відмінний рівень, але ми майже не насолодилися цим або насолодилися, але трохи. Причина – травми", – сказав президент "Барселони" Жоан Лапорта.
У "Барселоні" не хочуть ще декілька місяців платити зарплату Дембеле, адже він збирається піти в липні безкоштовно. У січні француз відмовився переходити в інший клуб, трансферне вікно закрилось. Тепер "Барсі" залишається лише один варіант, щоб позбутись футболіста, - розірвати контракт.
У нинішньому сезоні Усман Дембеле зіграв за "Барселону" 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт француза з каталонцями розрахований до червня 2022 року.
24-річний вінгер перейшов до "Барселони" у 2017 році з дортмундської "Борусії" за 140 млн євро та зараз є найдорожчим трансфером іспанського клубу.
- 17 січня повідомлялось, що в "Барселоні" не даватимуть ігрову практику Усману Дембеле, якщо він не підпише новий контракт з клубом.
- 20 січня "Барселона" виставила Дембеле на трансфер.
- 20 січня повідомлялось, що "Ман Юнайтед" може безкоштовно підписати Усмана Дембеле.
- Після цього французький півзахисник Усман Дембеле зробив відверту емоційну заяву стосовно своєї ситуації в "Барселоні".
- 25 січня стало відомо, що вінгер Усман Дембеле має намір завершити конфліктну ситуацію, яка виникла між ним та "Барселоною" через відмову продовжити контракт.
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