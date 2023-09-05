Японія подала протест до СОТ через заборону Китаю на імпорт морепродуктів

Про це інформує Kyodo News.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно у вівторок, 5 вересня, заявив, що документ розповсюдили серед членів Світової організації торгівлі днем раніше, у понеділок.

У документі вказано, що призупинення імпорту з боку Китаю є "абсолютно неприйнятним", і додається, що Токіо продовжуватиме вимагати від Пекіна "негайно скасувати цей захід".

Мацуно додав, що Японія вимагає від Китаю переглянути заборону на імпорт, спираючись на правила торговельної угоди про регіональне всеосяжне економічне партнерство, підписантами якої є обидві країни.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

Пізніше Японія висловила стурбованість у зв'язку з переслідуванням своїх громадян з боку китайців після початку витоку очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма, заявивши, що це "вкрай прикро".

За тиждень з пошкодженої японської АЕС "Фукусіма-1" в океан вилили понад 2900 тонн очищеної води. Жодних проблем зі зливом або іншим обладнанням не виникло.