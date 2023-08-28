Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "У Китаї зростають антияпонські настрої": уряд Японії занепокоєний утисками громадян через скидання води з Фукусіми

"У Китаї зростають антияпонські настрої": уряд Японії занепокоєний утисками громадян через скидання води з Фукусіми

28 серпня, 2023 понедiлок
09:27
Світ

Японія висловила стурбованість у зв'язку з переслідуванням своїх громадян з боку китайців після початку витоку очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма минулого тижня, заявивши, що це "вкрай прикро"

Про це повідомило видання Kyodo.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія продовжуватиме закликати Китай надати "точну інформацію" про безпеку води, яка була очищена за допомогою процесу, здатного видалити більшість радіонуклідів, окрім тритію.

У Китаї зростають антияпонські настрої після того, як у четвер розпочався скид води зі зруйнованого ядерного комплексу в море. З'явилися повідомлення про настирливі телефонні дзвінки, які, як вважають, походять з Китаю, а також заклики в Інтернеті бойкотувати японські товари.

Відзначивши, що Токіо знає, що багато китайських споживачів уникають купівлі японських товарів, а також скасували свої поїздки до країни, Мацуно сказав, що уряд попросить Пекін закликати своїх громадян до "спокійних дій".

Але Мацуно також додав, що японська економіка навряд чи постраждає від кампанії бойкоту. Він також пообіцяв вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки японських громадян, які перебувають у Китаї.

Тим часом голова молодшого коаліційного партнера керівної Ліберально-демократичної партії відклав поїздку до Китаю. Мацуно заявив, що уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди надасть допомогу в перенесенні туру на "відповідний час".

Голова Комуністичної партії Японії Нацуо Ямагуті планував відвідати Китай на три дні, починаючи з понеділка, але комуністичне керівництво країни заявило партії, відомій своїми тісними зв'язками з Пекіном, що "це не найкращий час з огляду на поточну ситуацію".

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

Китай
Японія
ядерна небезпека
Читайте також:
27 серпня, 2023 неділя
Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
27 серпня, 2023 неділя
Українські військові просуваються на південь від Роботиного до села Новопрокопівка
Глен Грант
27 серпня, 2023 неділя
Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.73
    Купівля 37.73
    Продаж 38.62
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 42.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
28 серпня
09:54
Японія
Японія призупинила запуск ракети H-IIA для польоту на Місяць: у чому причина
09:50
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
09:48
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
09:28
Оновлено
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
09:17
Марка "Вічна Памʼять"
Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
09:03
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: двоє загиблих, є поранені
09:00
Успіння Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та заборони
08:41
На фото: система ППО
Повітряні сили знищили 2 "калібри" та 2 авіаракети Х-59
08:33
Місяць
Жителі Землі зможуть побачити другий за серпень супермісяць
08:20
Оновлено
російські війська окупанти
Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин і 4 крилатих ракети
08:18
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Індії стався вибух на нелегальній фабриці петард: загинули 7 людей
08:18
плезіозавр "Нессі"
Учені провели найбільші за останні 50 років пошуки лохнеського чудовиська: прагнуть надихнути нове покоління мисливців на дослідження
08:04
OPINION
Лариса Волошина
Про дволикість "русскіх лібералов"
07:59
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Снарядний голод стає доволі звичним": Гуменюк про втрати ворога на південному напрямку
07:55
OPINION
Микола Княжицький
Ростислав Держипільський - видатний режисер і театральний менеджер
07:44
Індія запустить місію Chandrayaan
Індійська місія надіслала перші дані про температурний профіль південного полюса Місяця
07:40
Індія повінь
У Китаї через сильні зливи евакуювали понад 3 тисячі людей
07:22
Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на МКС
Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на Міжнародну космічну станцію
07:10
Франція
У школах Франції вирішили заборонити носіння мусульманської одежі
06:34
евакуація
У Донецькій ОВА сказали, скільки дітей залишаються у прифронтових районах області
06:23
ПВК Вагнера
ISW: Міноборони РФ, ймовірно, більше зацікавлене у розформуванні ПВК Вагнера, ніж Путін
05:55
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці дронів на Московську та Брянську області
01:00
Ексклюзив
Сергій Плохій
З готовими до діалогу росіянами треба розмовляти, це не зрада, - історик Сергій Плохій
00:55
Сумщина
Армія РФ 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини: били з артилерії, мінометів та скидали міни
00:40
Вибух на заправці у Румунії
У Румунії перевірять усі заправки після вибухів АЗС
00:17
Ексклюзив
В Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"
Відтворення спогадів: в Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"
00:16
Ракетоносій Адмірал Ессен
Росіяни вивели ракетоносій на бойове чергування у Чорне море, загальний залп - до 8 "калібрів"
00:00
Прикордонна служба Польщі
Протягом доби понад 100 нелегалів намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю
2023, неділя
27 серпня
23:27
Донецьк, пожежа, нафтобаза
На півночі Донецька чутно звуки артилерії, - росЗМІ
23:21
ізраїль україна
Тривала війна можлива за прикладом Ізраїлю, - Зеленський
23:15
Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 складів боєприпасів та 32 військової техніки ворога
23:02
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу у стрибках у висоту
22:25
евакуація
Україна повернула ще одну дитину з окупованої території
22:20
Ексклюзив
Сергій Плохій
Події 2022-2023 років дали приклади героїзму, яких не знала українська історія, - професор Плохій
22:08
Росіяни заселяють свої сім’ї у захоплені домівки на окупованих територіях, - ЦНС
21:50
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Держава має давати гарантії інвесторам, а не продовжувати тиск на бізнес, - підприємець Жеваго
21:46
Оновлено
Ворскла, УПЛ
"Ворскла" здолала "Чорноморець": результати та розклад усіх матчів 5-го туру УПЛ
21:33
путін
Путін наказав найманцям ПВК Вагнера підписати присягу на вірність РФ
21:01
вибори
Вибори під час війни: Зеленський назвав 4 головні умови
20:53
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Коваленко пояснив, чому росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Купʼянському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV