"У Китаї зростають антияпонські настрої": уряд Японії занепокоєний утисками громадян через скидання води з Фукусіми

Про це повідомило видання Kyodo.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія продовжуватиме закликати Китай надати "точну інформацію" про безпеку води, яка була очищена за допомогою процесу, здатного видалити більшість радіонуклідів, окрім тритію.

У Китаї зростають антияпонські настрої після того, як у четвер розпочався скид води зі зруйнованого ядерного комплексу в море. З'явилися повідомлення про настирливі телефонні дзвінки, які, як вважають, походять з Китаю, а також заклики в Інтернеті бойкотувати японські товари.

Відзначивши, що Токіо знає, що багато китайських споживачів уникають купівлі японських товарів, а також скасували свої поїздки до країни, Мацуно сказав, що уряд попросить Пекін закликати своїх громадян до "спокійних дій".

Але Мацуно також додав, що японська економіка навряд чи постраждає від кампанії бойкоту. Він також пообіцяв вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки японських громадян, які перебувають у Китаї.

Тим часом голова молодшого коаліційного партнера керівної Ліберально-демократичної партії відклав поїздку до Китаю. Мацуно заявив, що уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди надасть допомогу в перенесенні туру на "відповідний час".

Голова Комуністичної партії Японії Нацуо Ямагуті планував відвідати Китай на три дні, починаючи з понеділка, але комуністичне керівництво країни заявило партії, відомій своїми тісними зв'язками з Пекіном, що "це не найкращий час з огляду на поточну ситуацію".

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.