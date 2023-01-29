Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України Володимир В'ятрович.

"Що стосується пана Тищенка і його тайських і в'єтнамських канікул. Дуже прикро, що його абсолютну безвідповідальність влада використовує для того, щоб посилити свій вплив. Зокрема на опозицію. Ці розпорядження про заборону виїзду за кордон депутатів всіх рівнів та чиновників - насправді навряд чи допоможуть обороноздатності країни. Вони зміцнюють уявлення теперішньої влади у безкарності і вони не наближають нас до Європи, бо є порушенням європейських принципів того, як має працювати влада", - вважає нардеп.

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23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.

26 січня стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.

Своєю чергою прикордонники заявили, що нардеп Тищенко залишив територію України законно.

Того ж дня Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поїздку Тищенка до Таїланду і нагадав, що в умовах воєнного часу посадовці можуть виїжджати з країни тільки за рішенням РНБО.

Згодом Тищенко заявив, що відправився у Таїланд та В'єтнам, щоб "розвивати дружні відносини в Азії".

27 січня Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу".