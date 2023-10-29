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Збитки на мільйони тон: Директор Центру транспортних стратегій Вовк прокоментував ситуацію із перевезенням товарів тимчасовим морським коридором

29 жовтня, 2023 неділя
20:13
Економіка зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка

Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк прокоментував збитки, які отримала Україна під час перевезенням товарів тимчасовим морським коридором

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Грубо кажучи - це не тільки зерновий коридор. Якщо говорити дуже грубо, то, наприклад минулого року, плюс/мінус ми перевезли через морські порти близько 59 млн тонн - це більше, ніж вдвічі менше, ніж ми в середньому перевалювали через порти в умовно мирні роки 2020 чи 2021, коли ми в середньому перевантажувати близько 150 млн тонн", - зазначив Вовк.

Він звернув увагу на те, що в України двократне падіння було зафіксоване минулого року, але це переважно були тільки зернові вантажі, тому що в лютому, з початком активних бойових дій, "всі інші вантажі стали на стоп".

"Зараз ми маємо обережний оптимізм. Якщо дивитися останню інформацію - 62 судна на вхід і на вихід 37 суден. Це про те, що ми зможемо відновити наше судноплавство у повному обсязі по всім групам вантажів й по всім групам товарів. Це позитивний сигнал", - зауважив директор Центру транспортних стратегій.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що через новий зерновий коридор наша країна експортувала майже 1,5 млн тонн зерна, проте для відновлення економіки необхідні глибоководні чорноморські порти.

26 жовтня Мінінфраструктури спростувало інформацію про призупинення роботи тимчасового зернового коридору у Чорному морі. У міністерстві заявили, що українські порти продовжують обробляти судна. 

Світ
Україна
російська армія
зерно
Війна з Росією
окупанти
Військові новини
Чорне море
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