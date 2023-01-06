Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.

"Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель сел. Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут з власних телефонів через мессенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps", - йдеться у дописі.

Зокрема додається, що ці повідомлення містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівки та Бахмута.

Нагадаємо, У 2022 році Державне бюро розслідувань оголосило підозри майже 500 фігурантам у провадженнях щодо державної зради та колабораційної діяльності під час війни з РФ.

Чотирьох агентів Росії, які збирали та передавали ворогові інформацію про енергооб'єкти Донеччини та бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS, засудили на строк від 6 до 8 років позбавлення волі.

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