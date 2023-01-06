Здавали позиції військових ЗСУ на території Костянтинівки та Бахмута: двох інформаторів засуджено до позбавлення волі
За підтримання публічного обвинувачення Донецькою обласною прокуратурою суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розміщення ЗСУ
Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.
"Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель сел. Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут з власних телефонів через мессенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps", - йдеться у дописі.
Зокрема додається, що ці повідомлення містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівки та Бахмута.
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