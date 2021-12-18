Зеленський підписав "ресурсний" законопроєкт

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави підписав закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", - йдеться в повідомленні.



Там зазначили, що документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування.



"Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за користування надрами для видобування руд заліза", - заявили у Офісі Зеленського.



Згідно з повідомленням, документ передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, запровадження мінімального податкового зобов’язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком, зокрема, ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або на лінії розмежування на період проведення ООС.



"Крім того, передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років", - йдеться у повідомленні.

В ОП додали, що законопроєкт також містить норми для врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.

Нагадаємо, у червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.

У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.

"Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.

У вересні його двічі знімали в другому читанні.

30 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

Верховна Рада 14 грудня провалила всі постанови про скасування ухвалення законопроєкту №5600 про внесення змін до податкового кодексу