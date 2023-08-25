Зґвалтування, розстріл цивільних: свідків воєнних злочинів РФ в Україні знайшла і допитала прокуратура Італії

Про це в ефірі Еспресо заявила консультантка Центральної прокуратури Італії з питань розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Маріанна Сороневич.

"Прокуратура Італії збирає свідчення біженців, які приїхали в країну і подали заявку на дозвіл на проживання для тимчасового захисту. Ми слухаємо і фіксуємо їхні розповіді. Це підготовка до майбутнього суду. Збір свідчень йде не лише в Італії, а й в усіх країнах ЄС. На території України працюють спеціальні комісії, а в Італії прокуратура працює лише зі свідками, українськими біженцями", - сказала вона.

Сороневич додала, що зголосилося дуже багато людей, проте не у всіх свідчення є релевантними.

"Беруться тільки злочини з Женевської конвенції. Проте ми знайшли свідків, які дали важливі свідчення - це сексуальне насильство, розстріл цивільного населення та інші тяжкі злочини. Поки що розслідування на початковому етапі, ми проводимо лише фіксацію. Ми працюємо зі свідками, які були жертвами або опосередкованими свідками цих злочинів. Є комісії на місцях, які фіксують факти після відходу військ РФ. Це два паралельних способи розслідування", - підсумувала консультантка.

Що відомо про створення спецтрибуналу над РФ

Потреба у створенні спецтрибуналу виникла тому, що Міжнародний кримінальний суд в Україні володіє юрисдикцією тільки щодо скоєних російськими терористами злочинів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Агресію Росії розслідувати він не може – Україна не підписала свого часу Римський статут Міжнародного кримінального суду, а РФ у 2016 році відкликала свій підпис. Можливості ООН у даному питанні теж обмежені. Саме тому виникла ідея створити спецтрибунал який отримає юрисдикцію розслідувати скоєний Росією злочин проти миру, дозволить переслідувати в судовому порядку керівництво РФ і не дасть йому уникнути відповідальності.

9 травня президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ.

У червні Офіс президента повідомив, що цю ідею підтримали вже 38 країн.

13 червня Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини РФ проти України, а 1 липня ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу.

Четверта робоча зустріч координаційної групи з напрацювання моделі створення трибуналу відбулася 30 червня у Варшаві.

Парламентська асамблея ОБСЄ 1 липня схвалила резолюцію української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії. у якій підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

3 липня в Гаазі відкрили міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва країни-агресорки.

10 липня в офісі президента наголосили, що Україну не влаштовує гібридний трибунал для Росії.

22 серпня у Офісі президента пояснили, чому Україна прийняла формат "гібридного трибуналу" щодо злочинів РФ