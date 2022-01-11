Журналістам і блогерам Узбекистану заборонили висвітлювати протести в Казахстані

Про це повідомляє Радіо Озодлік.



Блогери та журналісти з Узбекистану, які намагаються висвітлювати події у сусідньому Казахстані, повідомили, що їх викликали до правоохоронних органів для "бесід". Їх просили "менше писати на цю тему", "не розповсюджувати відеозаписи" та "не закликати до мітингів".



Блогери, журналісти та активісти розповіли виданню, що багато людей в Узбекистані уважно стежать за протестами у Казахстані, але вважають за краще обговорювати їх "на кухні або у вузькому колі".



Один із блогерів сказав, що заборону на висвітлення подій у сусідній країні наклала Служба державної безпеки (СДБ) Узбекистану. Ряд активістів, відомих в узбецькому сегменті соцмереж, кажуть, що останнім часом їм надходять "загрози" з анонімних профілів, а пости та коментарі про події в Казахстані "зазнають атак".



Центральні видання, радіо та телеканали в Узбекистані дають дозовану інформацію про заворушення у Казахстані. Як розповів виданню один із місцевих журналістів, про "казахський бунт" дозволили писати лише придворним блогерам та тим, хто отримав спеціальний дозвіл.



Під час останніх президентських виборів організація "Репортери без кордонів" відзначала посилення контролю над журналістами та блогерами, а також Інтернетом в Узбекистані. У 2021 році Узбекистан опустився в рейтингу свободи преси, потрапивши на 157 місце із 180.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в країні.

У вівторок, 11 січня, кількість затриманих протестувальників у Казахстані зросла майже до 10 тисяч.



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