Знущався з чоловіка та його сина й домагався 15-річної падчерки. Солдатів РФ судитимуть за злочини на Чернігівщині
Російського солдата судитимуть за знущання з чоловіка та його сина на Чернігівщині. Також ще одного рашиста притягнуть до відповідальності за домагання 15-річної падчерки господаря будинку
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідчі з'ясували, що рашист у березні знущався фізично та психологічно з місцевого жителя сіла на Чернігівщині, його сина: "Зайшовши до будинку потерпілих, обвинувачений погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата".
Крім того, у цей час інший, поки не встановлений окупант домагався 15-річної падчерки господаря. у прокуратурі повідомляють, що матері дівчини вдалося умовити припинити його дії.
Нині правоохоронці встановлюють особу другого російського військового.
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