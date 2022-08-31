Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідчі з'ясували, що рашист у березні знущався фізично та психологічно з місцевого жителя сіла на Чернігівщині, його сина: "Зайшовши до будинку потерпілих, обвинувачений погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата".

Крім того, у цей час інший, поки не встановлений окупант домагався 15-річної падчерки господаря. у прокуратурі повідомляють, що матері дівчини вдалося умовити припинити його дії.

Нині правоохоронці встановлюють особу другого російського військового.

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Трьом терористам "ДНР", які воювали за Росію, суд призначив позбавлення волі на 15 років.

29 червня в Україні до 15 років ув'язнення за держзраду засудили командира відділення "армії ДНР", який намагався захопити Запорізьку область.

8 липня відповідно до судових рішень 8 бойовиків терористичного угруповання "ДНР" були визнані винними за двома статтями КК України, вони відбуватимуть увʼязнення терміном 15 років.

29 липня Апеляційний суд Києва замінив вирок росіянину Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумщини, з довічного ув'язнення до 15 років за ґратами.

Ексспівробітнику СБУ повідомили про підозру, оголосити у розшук і судитимуть за підготовку бійців "ДНР" та участь у бойових діях проти ЗСУ.

Справи щодо заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади судитимуть за підрив Північно-Кримського каналу. Зловмисників оголосили в міжнародний розшук.

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового за порушення законів та звичаїв війни.

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