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Аналітика

ЗСУ поступово рухаються до звільнення Бахмута, тиск на південний фланг міста триває. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
25 липня, 2023 вiвторок
21:00
Статті Сергій Згурець

Ворог, ймовірно, спробує вдатися у контратаки, як завжди він робить. Це також очікувано вкладається й у нашу тактику, щодо сковування й знищення найбільш боєздатних російських підрозділів з використанням української артилерії

Зміни навколо Бахмута

Навколо Бахмута ЗСУ ведуть наступальні дії на північ і на південь від міста. Після декількох днів запеклих боїв Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій у районі Андріївки.

карта Бахмут Кліщіївка Андріївка Курдюмівка 25.07.23

На цій ділянці, як ми знаємо, наступає наша 3-тя окрема штурмова бригада, а оборону тримала 57-ма мотострілецька бригада РФ. Головна складність у наступі полягала у тому, що наші війська мали просуватися по значній відкритій ділянці. Це було вкрай непросто з огляду на роботу ворожої артилерії, мінометів і бронетехніки.

Низка ЗМІ протрактували ці події, як повне звільнення Андріївки, бо дійсно хочемо перемог. Пізніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий уточнив, що поки не йдеться про повне звільнення Андріївки, а мова про можливе звільнення цього населеного пункту. Також, що це у перспективі покращить тактичне положення наших сил. Але просування у бік Андріївки дійсно значне.

У разі звільнення Андріївки, ЗСУ вийдуть у фланги Курдюмівки та Кліщіївки, де також зараз тривають бої. Також від Андріївки можна буде просуватися на схід до рокадної дороги вздовж річки Бахмутка. Зараз можна стверджувати, що тиск на південний фланг Бахмута триває, українська армія поступово рухається до звільнення міста. Не виключаю, що ворог спробує вдатися у контратаки, як завжди він робить. Це також очікувано вкладається й у нашу тактику, щодо сковування й знищення найбільш боєздатних російських підрозділів з використанням української артилерії. Ця бахмутська "мʼясорубка" для ворога триватиме й далі. Нагадаю, що поблизу Бахмута за словами представників командування "Схід" сконцентровано близько 50 тис. російських окупантів.

Лінія фронту на півдні

Також наш Генштаб повідомив про інші деталі на лінії фронту, про успіхи на півдні. Сьогодні 25 липня було заявлено про те, що українські війська мали успіх у напрямку Старомайорського на південному фронті.

карта Велика Новосілка Приютне Старомайорське 25.07.23

Можемо говорити про те, що ЗСУ прагнуть прорвати ворожу оборону на лінії Приютне - Старомайорське, щоб рухатися далі на південь. Це чергова й важлива захисна лінія окупантів, яка буде руйнуватися українськими військовими.

Валерій Прозапас, капітан ЗСУ, розповів, що триває щоденна важка бойова робота з розхитування бойових порядків окупантів. Ми бережемо свій особовий склад і намагаємось працювати якомога ефективніше, щоб зламати логістику росіян. Робота триває цілодобово й інтенсивно. Треба сказати, що підготовка у ворогів теж непогана. Вони мають вогневі засоби, РСЗВ, мінують досить потужно. Противник має бронетехніку, хоча й застарілу, але її дуже багато. Також у ворога є серйозний мобілізаційний ресурс, який не дуже навчений і не дуже мотивований, але він є. Вони мають перевагу у повітрі й серйозний РЕБ. Ті, хто воює, добре розуміють з чим ми маємо справу. Суспільство має теж це усвідомлювати. А щоб фронт наповнювався перемогами, має концентруватися все суспільство й держава. Чим ефективніше буде використовуватися національний ресурс, тим складніше росіянам буде встояти й утримати оборону. Треба більше дронів, зброї, технічних засобів. ЗСУ виконують плани вищих щаблів. Ця операція розроблена на далеку перспективу, попри спіраль очікувань у телевізорі.

Прозапас зауважив, що у ЗСУ немає якогось тактичного прийому або чудо-зброї, або якоїсь події, яка зможе призвести до дива. Це робота всього механізму ЗСУ, який складається з багатьох складових, починаючи від підготовки особового складу, закінчуючи його спорядженням, навчанням, вогневими розвідувальними управлінськими засобами, бронетехнікою. Коли все це працює ефективніше, ніж ворожа оборона, то є результат. ЗСУ накопичили великий досвід на Херсонському напрямку, у Бахмуті, на Авдіївському напрямку і зараз тут - на південному. Тому тепер усе зрозуміло з росіянами, бо знаємо, хто нам протистоїть, і знаємо свої можливості. Усі наявні елементи сучасного бою використовуються ефективно ЗСУ.

Співпраця України та Польщі

А далі будемо говорити про техніку. На Запорізькому напрямку було відео, на якому бачимо, що на декількох протитанкових мінах підірвався танк Leopard.

На перший погляд, начебто виглядає, що танк має достатньо серйозні ушкодження. Але, коли я порадився з фахівцями, то вони зазначили, що при відсутності деформації корпусу всі пошкодження можна усунути протягом доби й танк вже зможе виконувати бойові завдання.

Однак є більш серйозні потреби з ремонтом такої техніки, тому виникають питання у співпраці з нашими партнерами. Як раз Польща виступає для нас таким партнером та забезпечує рішення щодо ремонту наших Leopards. Впродовж цього року Польща передала нам військової допомоги десь в межах 3 млрд євро, що є десятою частиною від польського оборонного бюджету цього року. Це суттєві показники, з точки зору розуміння того, який внесок робить Польща у нашу обороноздатність та вирішення питання спроможності ЗСУ вести бойові дії з противником.

Даріуш Матерняк, керівник Центру досліджень "Польща — Україна" прокоментував суперечку між Польщею та Німеччиною щодо ремонту танків Leopard, то тут мова велася тільки про хороше. Цей ремонт мала б фінансувати Німеччина, а процес відновлення техніки мав би бути у Польщі, й говорилося про те, які гроші має за це все платити Німеччина. Питання вдалося вирішити й доволі швидко. Здається, вже на минулому тижні перші два українських танки були передані Польщі на ремонт. Тобто момент невизначеності між Польщею та Німеччиною вже вирішений. Процес ремонту танків Leopard-2 буде відбуватися без подальших проблем.

Керівник Центру досліджень "Польща — Україна" зазначив, що між Україною та Польщею за останніх 10 років є досвід співпраці. Можна було побачити спільні роботи у 2016-17 роках на міжнародній виставці оборонної промисловості у місті Кельці, наприклад, системи боротьби з БпЛА, варіанти модернізації танків Т-72. Тоді це показало, що можливості та перспективи у співпраці є. Після 24 лютого 2022 року таких можливостей стало набагато більше, ніж могли бачити до цього моменту. В першу чергу треба звернути увагу на два моменти. Перший – безпілотники, які відіграють зараз значну роль у бойових діях на лінії фронту в Україні. Неофіційно можна було почути, що вже є певна співпраця між польськими та українськими компаніями. Можливо, мова про спільне виробництво цих безпілотників, також про модернізацію. Не будемо говорити про конкретні речі, бо це є питання військової таємниці.

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