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Аналітика

Чому український Zvook цікавить країни НАТО та закордонні оборонні компанії. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
30 липня, 2024 вiвторок
20:40
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Оглядаємо найбільш актуальні напрямки на лінії фронту, що там відбувається, згадаємо про американську військову допомогу і що пишуть про українські оборонні розробки за кордоном. А також говоритимемо про проєкт Zvook й чому він так цікавить країни НАТО

Зміст

Ситуація на фронті

Якщо зважати на загальну статистику, то кількість бойових зіткнень знову зросла – 149 за вчора, половина з них на Покровському напрямку і за сьогодні половина на цій же ділянці фронту. Зараз там тримають оборону бригади 31-ша, 47-ма, 68-ма, 110-та, хоча військовим вкрай непросто. Є рух противника після захоплення населеного пункту Прогрес в напрямку Веселого, Сергіївки та Желанного. Це просування вглиб нашої оборони на захід і можна очікувати, що ворог спробує пробиватись від Прогресу далі до Покровська, Мирнограду. Там зараз приблизно 14 кілометрів - це значні виклики для ворога і для нас, бо це важлива агломерація в центральній частині Донбасу і вкрай важливий логістичний вузол нашої оборони.

Карта бойових дій: Покровськ, липень

Загроза виникає в кількох напрямках: просування противника до траси Покровськ – Костянтинівка – Часів Яр; ворог намагався просуватися через Воздвиженку, але там його було зупинено, і оборона на цій ділянці утримується міцно. Замість цього ворог рухається на захід у бік Покровська – це одна загрозлива ситуація. Інша – після захоплення Прогресу і Вовчого, противник уже трохи на захід від нашої лінії оборони, рухаючись з півночі на південь вздовж річки Вовча та Курахівського водосховища. Наша оборона формувалася навколо річки й водосховища, але тепер ворог просунувся на захід, і є ризик, що нашим військам доведеться відступати на захід, щоб мінімізувати загрозу з півночі. Покровський напрямок залишається найскладнішим, і ми сподіваємося, що Генштаб зверне на нього особливу увагу.

Ще один напрямок не менш складний – Курахівський. Тут так само значна щільність атак. Є відео, де ворог намагається просуватися у самій Красногорівці, були повідомлення про її захоплення, але Красногорівка ділиться частково річкою, яка перетинає цей населений пункт і наші війська знаходяться на півночі. 59-та окрема мотопіхотна бригада показувала, як достатньо ефективно знищує щонайменше 39 одиниць збройної техніки, що наступали на Красногорівку. Декілька днів тому з'явилося відео від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де вона відбила атаку ворога, де було 55 одиниць бронетехніки, танків, БТР. А сьогодні нове, де відбувається атака 57 зразків бронетехніки – 10 танків і 47 БМП, а також використовуються мотоцикли. 59-та бригада використовуючи скиди, мінування, ПТУРи та інше змогла зірвати цю атаку – знищено 12 броньованих машин і 8 танків.

Показово, що на якраз на Курахівському напрямку ворог починає активно використовувати бронетехніку на відміну від інших напрямків, де використовується переважно жива сила, авіація й КАБи.

Карта бойових дій: Красногорівка, липень

Ще один складний напрямок нашої оборони – Торецький. Ситуація певним чином стабілізувалася, ворог намагається наблизитись до Нью-Йорка, там ідуть міські бої. Навпроти Торецька ділянка від Залізного до Північного – проходить лінія оборони, майже вздовж залізниці, вздовж териконів. Просування противника немає, туди перекинуті були наші бригади 32-га і 53-та з новим керівництвом, також там діє 95-та окрема штурмова бригада. Можна стверджувати, що там ситуація загалом стабілізована, хоча ворог і далі буде намагатися діяти на цій ділянці. Цей напрямок для нього важливий, але після посилення шанси у противника на цій ділянці мінімальні. Головне зараз здійснювати заходи зі знищення окупантів.

Карта бойових дій: Торецьк, липень

Ще один напрямок - це Часів Яр. Там відбулися певні зміни, але не критичні. Є інформація про те, що ворог зумів протиснутись на одній із ділянок поблизу Калинівки. Це там, де Канал Сіверський Донецьк – Донбас має проміжок в межах 700 метрів, де труби проходять під землею, там ворог накопичував живу силу і намагається просуватися, перейти на західну частину. Немає підтверджень, що він дійсно глибоко увійшов в нашу лінію оборони, сподіваюсь, що зараз якраз триває вибивання ворога з цієї ділянки. На скільки я пам'ятаю, у нас там працює і 24-та окрема механізована бригада і 5-та окрема штурмова бригада, які тривалий час ефективно справляються з цією важливою лінією.

Часів Яр знаходиться на височині. Ми пам'ятаємо, ворог вже тривалий час намагається обходити фронтально цей населений пункт з певним успіхом – це спричинили те, що ворог увійшов в район Канал. Зараз лінія оборони проходить вздовж Каналу Сіверський Донецьк – Донбас від півночі до півдня. Сподіваюсь, що якраз дії наших бригад стримують можливість противника просуватися. Ворог після значних втрат знову підтягує десантні підрозділи.

Карта бойових дій: Часів Яр, липень

Можна сказати, що ворог зараз поспішає розуміючи, що вікно можливостей, яке було спричинене і нашою затримкою мобілізації, й надходженням військової допомоги, закривається. Зараз ворог прагне скористатися можливостями пов'язаними зі збільшенням своєї живої сили, авіації й натиснути на всіх ділянках фронту. Генштаб всі ці ризики розуміє, питання, щоб оборона будувалася логічно, вірно. Як казав Сирський, щоб ми не трималися за руїни за будь-яку ціну. Сподіваюсь, це твердження має практичне відношення до реальності, а не є просто словами.

Українські технології, якими цікавиться США та НАТО

Пару днів тому видання The Economist випустило цікавий матеріал під назвою: "Як нові технології України перешкоджають російським повітряним атакам і про новаторське акустичне виявлення з дивовижним успіхом". Матеріал присвячений рішенням, які реалізують низка українських компаній і ці рішення скеровані, аби внаслідок акустичних датчиків, внаслідок опрацювання цих сигналів, знаходити, де в повітрі є російські ворожі дрони й ракети. Найперше закордонні колеги згадують українську компанію Zvook.

СЕО Zvook Мар’ян Сулим розповів, що за два з половиною роки компанія просунулася великими темпами до цілей, які потребували Збройні сили України. Основна мета проєкту – це акустичне виявлення засобів повітряного нападу противника. Акустичні сенсори були створені з початком повномасштабного вторгнення командою Zvook. За його словами, розробка не потребує великих зусиль в обслуговуванні, вона пасивна у своїй роботі, не виявляється засобами розвідки противника, дешева, легко масштабована.

"За два з половиною роки нам вдалося покрити ними близько 20 тисяч квадратних кілометрів України, і ми протягом цього часу також намагалися винайти додаткові покращення для цієї технології та додаткові модулі, якими ми могли б збагачувати саме ці акустичні сенсори й засоби виявлення цих повітряних засобів нападу противника. Відстані, які ми можемо бачити, порівнюючи спрацювання акустичних сенсорів із радарними системами на військових системах ситуаційної обізнаності протиповітряної оборони, становлять 3-5 кілометрів для "шахедів", для дронів з бензиновим двигуном – 5-7 кілометрів, для реактивних двигунів, як на крилатих ракетах і літаках, винищувачах, гвинтокрилах – така сама відстань – 5-7 кілометрів, а турбогвинтові літаки можуть виявлятися на відстанях до 10 кілометрів через свою гучність", – пояснив експерт.

Команда використовувала підхід тренування моделей завдяки штучному інтелекту, який збирав датасети – звукові відбитки засобів противника. З квітня 2022 року вони тренували нові моделі штучного інтелекту, і до кінця року моделі справлялися з фільтрацією можливих шумів, навіть дуже схожих на звучання "шахедів".

"Ми продовжуємо збирати й покращувати свої моделі штучного інтелекту, і зараз можемо бачити, що завдяки хорошим відгукам про роботу цих акустичних сенсорів, які встановлені по всій Україні, ми спостерігаємо зацікавленість з боку іноземних журналістів, зокрема видання The Economist. Виявлення засобів противника за 12 секунд від початку цього звукового фону вже опрацьовується і потрапляє в систему ситуаційної обізнаності протиповітряної оборони, як-от Delta. Ми зробили ці інтеграції ще у 2022 році, і ці дані працюють на підвищення обороноздатності України", – розповів Сулим.

Зараз тривають нові випробування, і прилади будуть здатні показувати координати ворожої цілі, тобто інформація стає багатшою, детальнішою для роботи як мобільних вогневих груп, так і розрахунків протиповітряної оборони.

Ці технології зацікавили країни НАТО, вони почали виходити на зв'язок з компанією Zvook.

"Я знаю, що за останні пів року, рік багато компаній з країн НАТО намагаються створити схожі акустичні сенсори й, можливо, якось надихаються цими принципами протиповітряної оборони, як допоміжної системи для ППО, яку Zvook з 2022 року намагався поширити. Оборонні агенції також виходять на зв'язок, намагаються якось організувати створення таких тестових кластерів акустичних сенсорів для підсилення власної протиповітряної оборони", – підсумував СЕО Zvook Мар’ян Сулим.

Теги:
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Сергій Згурець
військові
Технології
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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