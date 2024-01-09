Про нові реактивні дрони Shahed-238 та як ворог намагається переграти ситуацію біля Бахмута. Колонка Сергія Згурця

Військова допомога Україні від Німеччини

Почну з гарної новини. На відміну від США, де все ще триває пауза щодо розблокування військової допомоги для України, Німеччина демонструє активність і в постачанні озброєння та військової техніки, і у розширенні проєктів на території нашої держави. Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на заході України будує ремонтний центр для відновлення низки зразків німецького озброєння та техніки, які вже використовуються ЗСУ.

Можливо цю інформацію варто було тримати в секреті, але про це вже повідомив член комітету з питань оборони Німеччини Маркус Фабер, який згадав лише про один вид озброєння - танки Leopard 1А5. Такі танки вже використовують наші військові. Варто згадати, що німецька компанія FFG має у своєму арсеналі близько 99 танків Leopard, які вже частково передаються Збройним Силам України. Але ми розуміємо, що все це озброєння вкрай потрібно на лінії фронту. Сподіваємось на те, що й ремонтні підприємства іноземних країн так само будуть розгортатися на нашій землі для того, аби мати більше можливостей нищити ворога.

Ситуація на лінії фронту - Бахмут

Згадаю про Бахмут, навколо якого ворог намагається переграти ситуацію на свою користь, після того, як ЗСУ звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка. Зараз з боку загарбника тривають атаки на ці ділянки фронту. Також противник прагне атакувати на північ від Бахмута, у бік Богданівки й Іванівського. Після нетривалих пауз наразі активізувалася російська авіація й артилерія.

Юрій Сиротюк, молодший сержант, гранатометник 5-ої окремої Київської штурмової бригади, зазначив, що важко згадати, коли на Бахмутському напрямку була пауза. До травня минулого року ворог наступав, а у травні ЗСУ перехопили ініціативу, почали наступати та відкинули окупантів від Іванівського. Також відбили Кліщіївку разом з 80-ю аеромобільною бригадою. А правіше по флангу 3-тя штурмова бригада відбила Андріївку. Тобто Сили оборони намагалися розвинути успіх, обійти з півдня Бахмут та вийти до Одрадівки. Це була глобальна війна за посадки. Пройшли п'ять посадок, а на шостій посадці почалася заруба, яка й досі там триває.





Молодший сержант розказав, що ворогу вдалося частково витіснити Сили оборони з садів Бахмута. Росіяни намагалися продовжити успіх, наступаючи у бік Іванівського, але зазнали невдач. Вони зараз роблять спроби наступати в околицях Кліщіївки, захоплюючи висоти. Але там навіть не посадки, а залишки посадок. І ми мали проблему з цим, бо неможливо закріпитися. І ворог теж має цю проблему. Наразі ми прийняли раціональне рішення - розумно тримати оборону. Хай краще ворог біжить по відкритій місцевості в час, коли фронт насичений дронами, дронами-камікадзе, розвідувальними дронами.

Військовослужбовець зауважив, що ситуація змінилася, коли значну частину функцій штурмової піхоти почали відігравати FPV-дрони та дрони зі скидами. Також це дозволяє значну частину розвідувальної діяльності нашого розвідбату виконувати дронами-розвідниками. Наразі війна відбувається у прямому ефірі. Тому зараз раціональніше й розумніше тримати активну оборону. Тим паче, що за нами панівні висоти. І Часів Яр розташований на Донецькому кряжі, на висоті. І за Іванівським є панівні висоти. І в околицях Кліщіївки ми поки що тримаємо панівні висоти.

Сиротюк додав, що через паузу в постачанні зброї нашими західними союзниками ворог думав, що зможе використати цей момент у психологічному факторі. На жаль, у звʼязку з довгим логістичним коліном бувають затримки постачання БК, особливо іноземного виробництва, якого стало менше, ніж було влітку. Тому раціонально зараз тримати оборону. Тим більше, що підрозділи насичені БПЛА. Хлопці добряче навчилися користуватися і нічними, і денними дронами. Наразі ворог теж наситив лінію нічними скидами з тепловізійними прицілами.

Гарматник розповів, що росіяни й далі не шкодують своєї піхоти, кидаючи її на мʼясні штурми. А у нашому випадку розумно робити те, що робимо зараз – зайняти стратегічну оборону, аби грамотно вибивати ворога. Тим більше, що всі місця простріляні, ми добре знаємо всі маршрути просування загарбників. Ми їх бачимо, тільки БК було б достатньо. На нашій ділянці знаємо, що ворог сконцентрував дуже великі наступальні сили, але серйозних успіхів у нього нема. Є сподівання, що бездумними мʼясними штурмами противник себе виснажить і не досягне ніяких результатів.

Модернізовані безпілотні дрони Shahed

А далі перейдемо до технологічної теми. Були повідомлення, що начебто ворог почав використовувати модернізовані або нові безпілотні дрони Shahed, але Повітряні сили поки ще підтверджень не надавали.

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, розповів, що можливо був перший випадок застосування реактивного Shahed-238 за весь час існування цього літального апарата, бо його презентація іранцями відбувалася восени 2023 року. Достеменно невідомо про характеристики цього дрону. Можна лише навскидь оцінити, що швидкість польоту заявляється до 600 км/г, габарити пропелера орієнтовно 3 м і 2 м довжина фюзеляжу. Про спорядження бойової частини теж нема даних. Відомо тільки, що реактивний двигун, який може стояти на цьому реактивному Shahed, коштує понад $50 000. І це створює першу проблему: реактивний Shahed не може бути настільки масовим як гвинтовий.

Військовий експерт Defence Express зауважив, що росіяни намагалися дронами фанерної конструкції відволікати нашу ППО. А реактивні дрони можуть бути однією з чергових варіацій противника на темі їхніх спроб виснажити нашу ППО. Бо дрон зі швидкістю 600 км/г навряд чи може бути збитий зенітними кулеметами, чи автоматичними гарматами. Але це ж реактивний апарат, який дає тепловий слід і на нього може навестися будь-який ПЗРК з інфрачервоною голівкою, не кажучи про складніші системи з лазерним наведенням. Відповідно, тут буде певне змагання - чи росіяни щось таке вигадають, чи наші протиповітряники знайдуть швидкий та ефективний спосіб, як збивати реактивні Shahed, а тоді противнику доведеться шукати нове вундерваффе (нім. wunderwaffe — дивовижна зброя), щоб виснажувати нашу ППО.