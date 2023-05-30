Атака Москви дронами та затишшя на фронті перед бурею. Колонка Сергія Згурця

Невідомі безпілотники атакували Москву

Почнемо з гарних новин. Вранці 30 травня російську столицю масово атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони агресора офіційно повідомило про вісім БпЛА, хоча їх було набагато більше. За різними оцінками в операції брали участь понад 30 дронів. Для збиття деяких з них ворог використовував ЗРК "Панцирь". Є кадри запуску ракет по цих дронах, а деякі безпілотники були збиті з курсу шляхом використання ворожих систем РЕБ. Уламки очікувано потрапили по житлових будинках, але ніхто серйозно не постраждав. У підсумку можна сказати, що вкотре продемонстровано слабкість російської ППО.



Також ми маємо достатньо потужний і психологічний ефект на російське населення від цієї акції. Так само як це було з нещодавнім рейдом російського добровольчого корпусу по Бєлгородській області. Атака дронами — це яскравий приклад того, що війна — не рух в одну сторону, а це двостороння смертельна річ. І війна приходить на територію Росії.



Але здається, що цей удар мав і чіткі цілі. Судячи з карти атак і місць падіння дронів, можна припустити, що ціллю були будинки так званої путінської еліти на Рубльовці, у Барвісі та інших районах. Якщо брати житлові будинки Барвіхи, то у цьому районі, якщо зважити на аналіз опозиційного видання "Проєкт Медіа", мешкає міністр оборони РФ, очільник росгвардії, два заступники міністра оборони, прем'єр-міністр Мішустін, міністр фінансів, — це лише топ рівень. Звісно, що резиденції військових злочинців є законною ціллю щодо використання дронів.



Інша справа у результативності. Як на мене, треба покращувати ударні можливості цих безпілотних комплексів. Але хто це зробив? Росіяни звісно звинувачують Україну й починають аналізувати ці дрони, бо вони дійсно відрізняються від тих, що раніше використовувалося для ударів по РФ. Це були нові дрони, з іншою аеродинамічною схемою "качка", у яких маленькі крила попереду, а більші крила позаду. Саме такий дрон і був збитий. Потім аналізували бойову частину, яка використовує кумулятивний заряд вагою до 4-х кг. Але Україна не визнає причетність до цієї операції, що цілком правильно. Будемо й далі слідкувати за розвитком подій у цій історії, хто б не стояв за нею.

Ситуація на лінії фронту

А далі про те, що відбувається на лінії фронту. Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що протягом доби, на трьох напрямках із шести, ворог не проводив наступальних дій. Як на мене, це чимось нагадує таке затишшя перед бурею, бо ворог на значній протяжності фронту націлений на перехід до оборони перед широкомасштабною кампанією зі звільнення окупованих територій, до яких готуються наші Збройні сили. Проте противник все ж таки вдавався до наступальних дій на окремих напрямках. Зокрема на Купʼянському напрямку, однак ці зусилля були безрезультативними. Вся лінія фронту від Купʼянська до Сватового та Кремінної є постійно напруженою і вкрай складною. Навіть, якщо на певний час вона відійшла у тінь бойових дій у Бахмуті, все одно ця ділянка фронту залишається непростою та виснажливою як для агресора, так і для наших військових.

Напрямок Сватове — Кремінна

Руслан Андрійко, офіцер ЗСУ, боєць "Легіону Свободи" розповів, що за попередньою інформацією на лінії від Сватового до Кремінної, Діброви та Білогорівки ворог найактивніше вдається до наступальних дій біля Купʼянська. Це населені пункти Куземівка, Новоселівка й Масютівка. Противник має незначний успіх, але з великими втратами. Завдяки героїзму наших оборонців російські війська вдалося зупинити.





Інфографіка: espreso.tv

Офіцер ЗСУ зазначив, що ворог традиційно атакує біля Білогорівки, район Серебрянського лісу, де намагається покращити своє тактичне положення. На лінії Сватове — Кремінна, зокрема у населеному пункті Кремінна, зосереджена величезна кількість досить елітних підрозділів російської армії, велика кількість особового складу й бронетехніки. У тому числі найновіші зразки броньованої техніки РФ. Концентрація військ РФ тут можливо навіть більша, ніж у Бахмуті. Але тут зберігається краща оперативно-тактична обстановка у стратегічному плані. Наші військові змогли втримати лінію фронту відносно стабільною. По всій лінії фронту тривають локальні бої. Ворог атакує малими групами та проводить аеророзвідку новітніми БпЛА, намагається прорватися бронетехнікою і відходить з величезними втратами. Є ділянки, де наша армія метр за метром звільняє українську територію. Наші захисники на передовій перебувають у близькості від ворога заради повного звільнення Донбасу та всієї території незалежної України.

Боєць "Легіону Свободи" розказав, що у стратегічному плані район Масютівки немає великого сенсу, щоб класти там таку кількість військових та техніки заради маленького села. Але ми вже знаємо на прикладі Бахмута, де ворог поклав сотні тисяч своїх військових, щоб просто зайти у повністю знищене місто. Так само й у Масютівці. Єдине, вони дійсно хочуть дійти до річки Оскіл. Зараз у наших військових гірше положення, вони притиснуті до річки. Але хлопцям вдається відбивати атаки зі значними втратами для ворога.



Андрійко додав, що ситуація з боєприпасами трохи змінилася, але хотілося б більше. Обіцянки наших союзників спрацьовують, надходить зброя та обладнання. Але для контрнаступальних дій по всій ділянці фронту цього недостатньо. Уся світова спільнота повинна розуміти, що достатня кількість зброї - запорука їхньої безпеки. І це дає змогу знищити РФ та не допустити війни на їхній території. А російська техніка потребує вивчення та вдосконалення методів її ураження. У будь-якому разі - це техніка, яку можна знищити зброєю.

Офіцер підкреслив, що нашим бійцям протистоять досить елітні військові частини противника. Десантні та повітряно-десантні війська, на вишкіл та забезпечення яких потрібна величезна кількість ресурсів та часу. Саме проти них наші захисники ведуть військові дії. Дійсно, загарбники прогресують у технічному плані та у тактиці. Зараз вони намагаються штурмувати малими групами, часто використовують дрони-камікадзе, яких у них багато. Нам потрібно перебирати цей метод ведення війни, а саме використання ударних дронів та дронів - камікадзе. Вони також використовують скиди з дронів гранат, що є проблемою.

Зазначу, Руслан Андрійко сказав, що є необхідність удосконалювати тактику та практику використання ударних дронів, бо ворог прогресує та створює загрозу для наших військових на різних ділянках фронту, у тому числі Сватове – Кремінна. Розуміємо, що за 15 місяців війни багато українських підприємств почали створювати різні системи безпілотних апаратів з розвідувальними, бойовими та ударними функціями.

Розвиток та створення систем БпЛА в Україні

Віктор Таран, керівник Центру підготовки операторів БпЛА, зауважив, що на сьогодні є класично дві новини, гарна і погана. Гарна новина полягає у тому, що у нас досить непогана динаміка зі створення FPV- дронів (дрони First Person View – це безпілотні літальні апарати, які оснащені приймачами та екранами для відображення відео в режимі реального часу). Щобільше, вчора 29 травня були ухвалені нормативні акти на державному рівні, які спрощують завезення компонентів для створення ударних дронів. Але на цьому гарні новини закінчуються, тому що те, що є, воно не у достатній кількості, тобто не вистачає компонентів та деталей. Треба розуміти, що FPV- дрон – це ціла агломерація, куди входять пульти, окуляри, акумулятори та інше. Тобто весь комплекс скласти не просто і не дешево. На жаль, держава цього не закуповує.



Керівник Центру підготовки операторів БпЛА розповів, що літати на FPV- дронах набагато важче, ніж на простих дронах. Відповідно, потрібно навчатися операторам цих безпілотників, а навчання так само є складним процесом. В Україні недостатньо центрів, які можуть фахово та якісно навчати керувати такими дронами. У цьому напрямку динаміка не добирає обертів, тому треба працювати.



Таран вважає, держава має закуповувати FPV- дрони та робити замовлення на курсантів, ставити цей процес на систему. Нам треба перемагати системно. Якщо не буде системності, то ці спородничі історії рано чи пізно закінчаться. Тому необхідно, аби держава для внутрішнього кола оголосила цей новий трек. Дуже важливо, щоб далі підтримувалися школи, бо з березня цього року Міністерство цифрової трансформації припинило фінансувати "Армію дронів". А коли кажуть, що Мінцифри підготувало 10 тис. дронів, то це трохи некоректно. Бо ці 10 тис. операторів БпЛА підготували 15 шкіл, які й отримували певну допомогу від Мінцифри. Але 31 березня ця підтримка припинилася, тому зараз школи опинилися у дуже скрутній ситуації. У цей час ця проблема школами вирішується по-різному, допомагають партнери. Є сподівання, що Мінцифра все-таки відновить програму по підтримці навчальних центрів, бо вже є тенденції, що ці школи вимушені будуть закриватися.



Хочу подякувати пану Віктору, що підняв таку надзвичайно актуально тему. Наша команда разом з телеканалом "Еспресо" буде слідкувати за тим, аби школи не закривалися та підтримувати їх. І також сподіваюсь, що FPV- дрони будуть ширше використовуватися на лінії фронту та знищувати цілі противника.