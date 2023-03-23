Авіакомпанії РФ у 2022 році знизили перевезення вантажів майже на 60%

Про це пише РБК, з посиланням на дані Росавіації.

Така ситуація виникла через міжнародні санкції, які обмежили доступ російських вантажоперевізників на закордонні ринки та призвели до ризиків арештів їхніх літаків. Так, досі польоти не відновив лідер російського вантажного авіасектору – компанія AirBridgeCargo (2021-го входила до ТОП-15 найбільших вантажних авіакомпаній світу).

Перспективи російської вантажної авіації безпосередньо пов'язані з нормалізацією міжнародних відносин і зараз проглядаються погано, вважають експерти. До рекордних обсягів 2021 року (тоді авіакомпанії перевезли 1,48 млн т) повернення відбудеться в кращому разі ближче до 2030 року, вважає гендиректор INFOLine-Аналітики Михайло Бурмістров.