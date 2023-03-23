Авіакомпанії РФ у 2022 році знизили перевезення вантажів майже на 60%
Російські авіакомпанії в 2022 році знизили перевезення вантажів майже на 60%, до приблизно 600 тис. тонн – це рівень 20-річної давності
Про це пише РБК, з посиланням на дані Росавіації.
Така ситуація виникла через міжнародні санкції, які обмежили доступ російських вантажоперевізників на закордонні ринки та призвели до ризиків арештів їхніх літаків. Так, досі польоти не відновив лідер російського вантажного авіасектору – компанія AirBridgeCargo (2021-го входила до ТОП-15 найбільших вантажних авіакомпаній світу).
Перспективи російської вантажної авіації безпосередньо пов'язані з нормалізацією міжнародних відносин і зараз проглядаються погано, вважають експерти. До рекордних обсягів 2021 року (тоді авіакомпанії перевезли 1,48 млн т) повернення відбудеться в кращому разі ближче до 2030 року, вважає гендиректор INFOLine-Аналітики Михайло Бурмістров.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
- У середині березня стало відомо, що Туреччина на вимогу США припинила заправку та обслуговування літаків Boeing з Росії та Білорусі.
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