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Банк БРІКС, серед засновників якого є Росія, відмовився від нових проєктів у РФ через санкції

27 липня, 2023 четвер
17:38
Економіка путін

Створений країнами БРІКС Новий банк розвитку (НБР), не розглядає можливість реалізації нових проектів у Росії, оскільки діє відповідно до обмежень, встановлених на фінансовому ринку та ринку капіталу

Про це очільниця банку Ділма Руссефф повідомила у Петербурзі після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє DW.

"Будь-які спекуляції щодо обговорення нових операцій" у Росії Нового банку розвитку БРІКС "є безпідставними", заявили у фінінституті. Банк діє відповідно до обмежень на ринках фінансів та капіталу, додали там.

Темою своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, яка відбулася в Санкт-Петербурзі пізніше того ж дня в рамках саміту Росія-Африка, Руссефф назвала обговорення "ролі НБР на майбутньому саміті БРІКС".

Росія була співзасновником Нового банку розвитку БРІКС, створеного в 2014 році, який розпочав роботу роком пізніше. Його штаб-квартира розташована у Шанхаї.

NDB отримав $10 млрд від країн-засновників БРІКС – Росії, Китаю, Індії, Бразилії та ПАР – і за вісім років роботи збільшив кредитний портфель більш ніж у 30 разів, пише Moscow Times. Початковою метою банку було оголошено фінансування інфраструктурних проєктів та сталого розвитку в країнах-учасницях та державах, що розвиваються. Відзначимо, що 20% статутного капіталу Банку належать Росії.

Після початку війни в Україні проти РФ було запроваджено жорсткі економічні та фінансові санкції, які фактично ставлять під заборону фінансування чи страхування будь-яких проєктів у Росії, зазначають експерти.

Що відомо про саміт БРІКС

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС.

19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати за вимогою МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Світ
санкції проти Росії
Війна з Росією
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