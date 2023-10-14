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Боррель заявив, що за 30 років питання Ізраїлю та Палестини так і не вирішились. МЗС Китаю вважає, що причина у несправедливості щодо палестинців

14 жовтня, 2023 субота
19:14
Новини Жозеп Боррель

Голова дипломатії ЄС під час зустрічі з МЗС Китаю заявив, що спроби створити дві держави для ізраїльтян і палестинців були невдалими. Китай, у свою чергу, критикує насильство, але визначає причини конфлікту як "історичну несправедливість" щодо палестинців

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що світ зазнав невдачі у спробах створити дві держави для ізраїльтян і палестинців.

Про це інформує DPA.

"Світ зазнав жалюгідної поразки", - сказав Боррель у суботу під час свого візиту до Пекіну, зазначивши, що за 30 років не було досягнуто жодного успіху у вирішенні питання про дві держави.

Також він визнав, що хоча дві окремі держави є бажаною метою для ізраїльтян і палестинців у майбутньому, це не вирішить поточний конфлікт, розв'язаний минулими вихідними.

Боррель обговорив з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї питання міжнародної безпеки в китайській столиці.

"Зараз ми є свідками серйозної гуманітарної ситуації в Газі", - сказав Боррель.

Він підтвердив свою підтримку позиції ООН, публічно дистанціювавшись від заклику ізраїльських військових до масової евакуації з північної частини Гази.

Китай намагається зберігати нейтральну позицію і підтримувати добрі відносини з Ізраїлем і палестинцями.

Пекін не засуджує напади ХАМАС, але критикує той факт, що в конфлікті гинуть мирні жителі.

Зокрема, під час зустрічі з главою дипломатії ЄС у Пекіні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що причиною конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом є "історична несправедливість" щодо палестинців.

Про це повідомляє Arab News.

"Корінь цієї проблеми полягає в тривалій затримці в реалізації прагнення Палестини до створення незалежної держави і в тому, що історична несправедливість, від якої постраждав палестинський народ, не була виправлена", - заявив Ван Ї після зустрічі з Жозепом Боррелем.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Гази, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.

13 жовтня Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням вживати більше заходів для припинення "злочину проти людяності" Ізраїлю. А 14 жовтня МЗС Йорданії назвав заклик до евакуації з сектора Гази військовим злочином.

Очільник Ради ЄС Шарль Мішель попереджає про збільшення потоку біженців з Близького Сходу до ЄС, що може "імпортувати близькосхідний конфлікт до Євросоюзу", а голова Європейської народної партії Альфред Вебер говорить, що терористи ХАМАС можуть проникнути в ЄС разом із біженцями.

Китай
ЄС
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
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