Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Чернєв очікує, що у фінальному документі саміту НАТО у Вільнюсі буде вказано, що Україна приєднається до НАТО, коли це дозволить безпекова ситуація.

"Я думаю, що це буде якесь формулювання, наприклад, таке, як ми підписали з Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про те, що Україна буде в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Можливо, такий формат ми побачимо у фінальному документі", - сказав голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор.

Повідомляється, що Рада Україна-НАТО, яку планують утворити на саміті, є вищим рівнем співпраці з альянсом, ніж комісія.

"Комісія - це коли ми приходили зі своїм стільчиком, сідали й нам щось розповідали, а потім говорили: всі вільні - йдіть доопрацьовуйте. І в нас були щорічні програми. Рада - це вже постійне місце за столом, яке дає змогу ініціювати вирішення або обговорення проблем. Ініціювати консультації відповідно до четвертої статті... Вашингтонського договору - що мають бути скликані консультації в разі загрози якоїсь агресії. Ми маємо право голосу, ми маємо право створювати внутрішню структуру взаємодії з альянсом за напрямами, тобто більша інтеграція з альянсом. Тобто це такий наступний і вищий ступінь взаємодії", - пояснив він.

Очільник постійної делегації в Парламентській асамблеї Альянсу наголосив, у фінальному документі саміту НАТО буде оголошено про пакет підтримки для реформи сектору безпеки та оборони України для підвищення її відповідності стандартам НАТО.

"Виконуючи домашнє завдання як майбутнього члена ЄС, ми автоматично виконуємо завдання, щоб стати членом НАТО", - розповів Чернєв і додав, що ті вимоги, які Україна дотримується для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, збігаються з тими завданнями, які необхідно виконати, щоб стати членом НАТО.

Саміт відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу за спрощеною процедурою до Альянсу.