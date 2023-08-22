Дослідження ООН: через розвиток ШІ клерки під загрозою звільнення

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що зростання інтересу до генеративного штучного інтелекту та його застосувань чат-ботів викликало страхи щодо втрати робочих місць, подібні до тих, що виникли, коли була запроваджена рухома конвеєрна лінія на початку 1900-х років і після мейнфреймів у 1950-х роках.

За дослідженням Міжнародної організації праці, більшість робочих місць і галузей промисловості можуть бути лише частково автоматизовані й, отже, штучний інтелект, швидше за все, буде доповнювати, а не заміщати їх. Це означає, що технологія, ймовірно, призведе до збільшення роботи.

Працівники, які займаються діловодством, службовим листуванням, оформленням документації та іншими справами пов'язаними з паперами, ймовірно, найбільше втратять, адже ШІ здатен створювати текст, зображення, звуки, анімацію, 3D-моделі та інші дані.

У доповіді агентства ООН застерігають, що вплив генеративного штучного інтелекту на постраждалих працівників все ще може бути суворим.

Що відомо про штучний інтелект

26 квітня генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

9 травня стало відомо, що стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy.

28 липня стало відомо, що сенатори США, стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту, викличуть розробників, керівників і експертів на слухання в кінці цього року щодо можливих законодавчих гарантій.

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.

Голлівудські страйки та ШІ

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

17 серпня повідомлялося, що співак Hozier (Ендрю Гозьєр-Бірна) заявив, що готовий боротися з викликами, які штучний інтелект ставить перед музичною індустрією.