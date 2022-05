Другий півфінал "Євробачення": де й коли дивитися, перелік учасників

Про це пише "Слово і діло".

Другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 12 травня о 22.00 за Києвом транслюватиме "Суспільне.Культура", "Суспільне. Євробачення", а також Facebook Євробачення і YouTube Євробачення Україна. Також трансляцію вестиме радіо "Промінь" та телеканал UA: Культура.

За квиток у фінал, який має відбутися 14 травня, змагатимуться 18 претендентів. Пройти у наступний тур зможуть десятеро музичних команд.

А ось перелік учасників другого півфіналу:

Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel»

Ізраїль: Michael Ben David — «I.M»

Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano»

Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»

Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In»

Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»

Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper»

Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same»

Кіпр: Andromache — «Ela»

Ірландія: Brooke — «That’s Rich»

Північна Македонія: Andrea — «Circles»

Естонія: STEFAN — «Hope»

Румунія: WRS — «Llámame»

Польща: Ochman — «River»

Чорногорія: Vladana — «Breathe»

Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You»

Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»