Другий півфінал "Євробачення": де й коли дивитися, перелік учасників

Про це пише "Слово і діло".

Другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 12 травня о 22.00 за Києвом транслюватиме "Суспільне.Культура", "Суспільне. Євробачення", а також Facebook Євробачення і YouTube Євробачення Україна. Також трансляцію вестиме радіо "Промінь" та телеканал UA: Культура.

За квиток у фінал, який має відбутися 14 травня, змагатимуться 18 претендентів. Пройти у наступний тур зможуть десятеро музичних команд.

А ось перелік учасників другого півфіналу:

Згідно з прогнозами букмекерів, фаворитом цьогорічного конкурсу з вірогідністю 53% може стати Україна. Український гурт Kalush Orchestra виступить у фіналі 14 травня. На другому місці, за оцінками букмекерів, – Великобританія (вірогідність 11%), на третьому - Італія (10%).

Нагадаємо, Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення.

12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.

15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. А голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби, після чого зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022". Оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.

Суспільне звернулося до Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022", на що гурт відповів згодою.

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