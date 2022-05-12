Другий півфінал "Євробачення": де й коли дивитися, перелік учасників
Другий півфінал Євробачення-2022 відбудеться 12 травня о 22.00 за Києвом, а фінал – 14 травня
Про це пише "Слово і діло".
Другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 12 травня о 22.00 за Києвом транслюватиме "Суспільне.Культура", "Суспільне. Євробачення", а також Facebook Євробачення і YouTube Євробачення Україна. Також трансляцію вестиме радіо "Промінь" та телеканал UA: Культура.
За квиток у фінал, який має відбутися 14 травня, змагатимуться 18 претендентів. Пройти у наступний тур зможуть десятеро музичних команд.
А ось перелік учасників другого півфіналу:
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Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel»
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Ізраїль: Michael Ben David — «I.M»
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Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano»
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Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
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Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In»
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Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
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Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper»
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Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same»
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Кіпр: Andromache — «Ela»
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Ірландія: Brooke — «That’s Rich»
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Північна Македонія: Andrea — «Circles»
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Естонія: STEFAN — «Hope»
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Румунія: WRS — «Llámame»
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Польща: Ochman — «River»
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Чорногорія: Vladana — «Breathe»
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Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You»
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Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
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Чехія: We Are Domi — «Lights Off»
Згідно з прогнозами букмекерів, фаворитом цьогорічного конкурсу з вірогідністю 53% може стати Україна. Український гурт Kalush Orchestra виступить у фіналі 14 травня. На другому місці, за оцінками букмекерів, – Великобританія (вірогідність 11%), на третьому - Італія (10%).
- Нагадаємо, Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення.
- 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.
- 15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. А голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.
- Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби, після чого зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022". Оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.
- Суспільне звернулося до Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022", на що гурт відповів згодою.
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