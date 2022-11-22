"Дуже насторожує": прем'єрку Естонії Каллас занепокоїла реклама Угорщини про "шкідливість" санкцій проти РФ
Прем'єр-міністерка Естонії заявила, що поведінка Угорщини "дуже насторожує", через повідомлення про викликану інфляцію в Європі нібито санкціями проти РФ, а не розв'язаною нею війною
Про це інформує ERR з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас в естонському парламенті.
"Поведінка Угорщини дуже насторожує", - заявила Каллас.
Прем'єр-міністерка Естонії наголосила, що Угорщина підтримувала санкції проти Росії, і "поки йдеться про одне, а робиться інше, проблема не така велика".
Каллас занепокоїла реклама в країні.
"Я також дуже стурбована тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не викликано санкціями, це викликано війною", - наголосила прем'єр-міністерка.
До того ж деякі країни Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з Росією, і це теж є проблемою, сказала Каллас і виділила - історія показала, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання на Росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це хворобливу ціну.
"Дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все ж таки були єдині, в тому числі та з Угорщиною з таких важливих питань", - додала Кая Каллас.
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