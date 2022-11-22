"Дуже насторожує": прем'єрку Естонії Каллас занепокоїла реклама Угорщини про "шкідливість" санкцій проти РФ

Про це інформує ERR з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас в естонському парламенті.

"Поведінка Угорщини дуже насторожує", - заявила Каллас.

Прем'єр-міністерка Естонії наголосила, що Угорщина підтримувала санкції проти Росії, і "поки йдеться про одне, а робиться інше, проблема не така велика".

Каллас занепокоїла реклама в країні.

"Я також дуже стурбована тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не викликано санкціями, це викликано війною", - наголосила прем'єр-міністерка.

До того ж деякі країни Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з Росією, і це теж є проблемою, сказала Каллас і виділила - історія показала, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання на Росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це хворобливу ціну.

"Дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все ж таки були єдині, в тому числі та з Угорщиною з таких важливих питань", - додала Кая Каллас.

Нагадаємо, Угорщина відмовляється надавати зброю Україні і навіть транспортувати її через свою територію, демонструючи відверто проросійську політику. Проте країна охоче приймає біженців з України і допомагає їм.

20 жовтня Орбан заявив, що закликатиме присутніх на саміті лідерів держав Європейського Союзу переглянути санкційну політику щодо Росії.

Експерт-міжнародник Дмитро Тужанський зазначає, що Угорщина сама не заблокує жодних санкцій, її підтримують певні бізнесові кола в більших країнах ЄС. Також додає, що Орбан веде кулуарну боротьбу, щоб не втратити гроші від ЄС.

У центрі Будапешта 23 жовтня, на 66-ту річницю Угорської революції, відбулася багатотисячна протестна хода вчителів та учнів, які вимагають підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

11 листопада стало відомо, що більшість угорців не підтримують проросійську політику Орбана.

17 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу "Великої Угорщини". Внаслідок цього МЗС України викликає посла Угорщини через витівку Орбана з картою.

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