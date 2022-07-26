Про це пише Daily Mail.

"Двоє найкращих пілотів Путіна були вбиті ракетою HIMARS в Україні, а російські командні пункти трощаться на шматки зброєю, виготовленою в США", — повідомляє видання.

41-річний Максим Потьомін, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув 8 липня внаслідок обстрілу його кортежу з реактивної високоточної артилерії в Донецьку. Під час цього удару загинув і 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик-винищувач.

Про загибель офіцерів було відомо і раніше, але про те, що вони були вбиті HIMARS, батько Потьоміна Олексій повідомив лише на вихідних.

Загиблий льотчик був одружений, мав двох дітей – сина віком 15 років і та доньку віком 8 років. Кремлем посмертно нагородив Потьоміна орденом мужності за "самовіддані подвиги й доблесть", виявлені у війні проти України, — пише Daily Mail.

Щодо Стасюкевича, то він був начальником штабу 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії та військовим льотчиком у третьому поколінні. Польоти виконував у тій самій частині, що й Потьомін. Базувалася частина у Кримську Краснодарського краю, — уточнює видання.

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Ще один ліквідований в Україні ракетою HIMARS – 42-річний підполковник Сергій Михайлов. Він командував мотострілецьким батальйоном та був знищений в іншому місці, аніж Потьомін та Стасюкевич.

Кажуть, Путін лютував через ефективність ракет, бо його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити. Але система С-400 практично не захищала від них, – зауважила Daily Mail.

Видання повідомляє, що українська армія за допомогою HIMARS знищила вже десятки складів та командних пунктів окупантів на Донбасі. За інформацією видання, за останні кілька тижнів були знищені десятки російських офіцерів, серед яких один генерал.

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Водночас Росія була змушена практично зупинити наступ на Сході України. Усе тому, що головна "зброя" країни-агресорки – масований артилерійський обстріл – тепер їй не доступна через дефіцит снарядів після знищення складів.

26 липня Пентагон оприлюднив повний вміст нового пакету допомоги Україні з HIMARS та дронами Phoenix Ghost.

У коментарі The Washingtom Post командир батальйону 93 бригади "Холодний Яр" Богдан Дмитрук заявив, що завдяки HIMARS на Ізюмському напрямку вдесятеро зменшилися обстріли з боку росіян.

22 липня у Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.

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