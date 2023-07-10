Є шанс понад 50%, що днями Швецію вітатимуть у НАТО, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо перспективи сьогоднішньої зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга, президента Туреччини Реджепа Ердогана та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

"Думаю, що Ердоган щось отримав. І Швеція внесла зміни щодо антитерористичного законодавства. Ця країна тримається на верховенстві права, свободі слова та на багатьох речах, але з усім тим Ердоган отримав те, що хотів. У цій ситуації є шанс у всіх виглядати переможцями. Я дуже сподіваюся і вважаю, є шанс понад 50%, що завтра чи післязавтра Швецію будуть вітати в НАТО", - сказав Клімкін.