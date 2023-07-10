Є шанс понад 50%, що днями Швецію вітатимуть у НАТО, - Клімкін
Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України, зауважив, що Швеція внесла зміни до антитерористичного законодавства та й Ердоган отримав те, що хотів, тому всі можуть виглядати переможцями у ситуації вступу Швеції до Альянсу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат дав коментар щодо перспективи сьогоднішньої зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга, президента Туреччини Реджепа Ердогана та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
"Думаю, що Ердоган щось отримав. І Швеція внесла зміни щодо антитерористичного законодавства. Ця країна тримається на верховенстві права, свободі слова та на багатьох речах, але з усім тим Ердоган отримав те, що хотів. У цій ситуації є шанс у всіх виглядати переможцями. Я дуже сподіваюся і вважаю, є шанс понад 50%, що завтра чи післязавтра Швецію будуть вітати в НАТО", - сказав Клімкін.
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
- 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
- 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
- 4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.
- 5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.
- 9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.
- 10 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу
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