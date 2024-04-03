НБУ бачить передумови для подальшого пом'якшення валютних обмежень

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає пресслужба регулятора.

За його словами, повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році спричинило стрімке зростання цін в Україні та падіння економіки, а також суттєве збільшення видатків держбюджету.

"Щоб запобігти паніці, НБУ в перші години воєнного стану зафіксував офіційний курс, відмовившись від класичного інфляційного таргетування", - зазначив чиновник.

"У червні 2022 року НБУ суттєво підвищив облікову ставку, щоб не допустити валютної кризи", - нагадав він.

Водночас завдяки підтримці партнерів вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви, відтак у 2023 році економіка повернулася до відновлення. Цьому також сприяли висока адаптивність бізнесу й населення та значні врожаї.

"Досягнуті результати дали змогу НБУ перейти до зниження облікової ставки, запровадити режим керованої гнучкості курсу та пом'якшувати валютні обмеження. НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються", - сказав Ніколайчук.

Він наголосив, що пом'якшення обмежень і відчутне зниження облікової ставки впродовж останніх 9 місяців підтримують відновлення економіки.

Нагадаємо, що НБУ з 29 грудня 2023 року пом'якшив валютні обмеження, аби збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії.

Також заступник голови НБУ зазначив, що попри бойові дії українська фінансова система працює безперебійно.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак у березні Нацбанк вирішив знизити облікову ставку до 14,5%.