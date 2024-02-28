Про це він заявив у етері Еспресо.

"Не можна так незграбно поводити себе в дипломатії, як це роблять українські посадовці й українські дипломати. Тому що є загальноуставлені правила під які не будуть підлаштовані під невігласів з української влади. Тут важливо надзвичайно симбіозно провадити перемовини залаштункові, публічні й точно не старатись принижувати когось чи переводити дискусію в емоційну площину. Дипломатія - це дуже рідко емоційна річ, дипломатія завжди це професійна, виважена і дуже часто залаштункова історія розмов", - пояснив нардеп.

Як сказав Синютка, країна має розуміти, що замінити польські товари на українські не вийде.

"Це приведе до росту цін, бо певний дефіцит товарів, якщо він виникає, то звичайно компенсується ростом цін. Ми розуміємо, що навіть, можливо, і не домінуючи, але достатньо серйозна частина українського експорту, яка сьогодні проходить через польський кордон припиниться, а це зниження і так невеликого валютного виторгу, - підсумував народний депутат України. - Я точно не розглядаю Туска, як людину, яка не хоче допомогти Україні й українцям, я переконаний, що Туск дає сигнал: говорімо серйозно, говорімо професійно і не поводьтесь ось так дилетантські, емоційно, як ви це пробуєте робити, тому що Польща сьогодні є достатньо і сильним партнером, але Польща і має свої інтереси й, звичайно, ми не можемо не враховувати, що Польща перебуває напередодні кампанії місцевих виборів. Не бачити це, не розуміти цього - це припуститися помилки".

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 28 лютого, заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами.