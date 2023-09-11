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Ексклюзив

"Ердоган хоче бути "миротворцем" між Україною та РФ": Алієв про позицію та дії глави Туреччини

11 вересня, 2023 понедiлок
18:17
Війна з Росією Реджеп Ердоган та Путін

Громадський діяч, заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник Алім Алієв прокоментував позицію очільника Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й зазначив, що він намагається бути не лише лідером регіону, а й посередником між Україною та РФ

Про це він заявив у етері на телеканалі "Еспресо".

"Ердоган і після виборів продовжує намагатися бути не лише лідером регіону, а ще й бути "миротворцем" чи посередником між Україною та Кремлем, аби вибудувати у тому числі для себе імідж авторитетного лідера", - розповів він.

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Зокрема Алієв зазначив, що в Ердогана є кілька треків - це економічний та політичний і також часто він у розмовах підіймає тему політв'язнів, зокрема кримських політв'язнів.

"Путін поки що не йде на ці обміни. Бо це насправді такий феномен, але для Путіна кримськотатарські політв'язні - він їх зчитує як персональних ворогів, а тому сьогодні цей процес у тупику", - зазначив громадський діяч.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала.

9 вересня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган просить кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення зернової угоди.

Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
Туреччина
зерно
полонені
Реджеп Ердоган
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Економіка
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