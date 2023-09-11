"Ердоган хоче бути "миротворцем" між Україною та РФ": Алієв про позицію та дії глави Туреччини

Про це він заявив у етері на телеканалі "Еспресо".

"Ердоган і після виборів продовжує намагатися бути не лише лідером регіону, а ще й бути "миротворцем" чи посередником між Україною та Кремлем, аби вибудувати у тому числі для себе імідж авторитетного лідера", - розповів він.

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Зокрема Алієв зазначив, що в Ердогана є кілька треків - це економічний та політичний і також часто він у розмовах підіймає тему політв'язнів, зокрема кримських політв'язнів.

"Путін поки що не йде на ці обміни. Бо це насправді такий феномен, але для Путіна кримськотатарські політв'язні - він їх зчитує як персональних ворогів, а тому сьогодні цей процес у тупику", - зазначив громадський діяч.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала.

9 вересня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган просить кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення зернової угоди.