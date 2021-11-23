ЄС готує чорний список туристичних і транспортних фірм, які перевозять нелегалів, - Bloomberg
Європейський союз готує документ, за яким каратимуть туристичні та транспорті фірми, що сприяють перевезенню нелегальних мігрантів
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, новий правовий інструмент покликаний карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, і перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС.
Туроператорам, які сприяють контрабанді чи нелегальним перевезенням, можуть обмежити ліцензію, проведення європейських операцій чи заморозити транзит через Європу.
Таке рішення Європейської комісії є відповіддю на незаконне ввезення мігрантів до ЄС із білоруського кордону. Уряд Білорусі звинувачують у гібридній атаці, коли тисячі нелегальних мігрантів направили до кордонів Польщі, Литви і Латвії.
Єврокомісія вважає, що у цьому Білорусі допомагали деякі транспортні оператори. Щоб перешкодити загрозам ЄС, комісія готує відповідні документи.
- Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".
- У свою чергу, Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ.
- 17 листопада прикордонники Польщі повідомили, що мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі".
- 19 листопада Польща оголосила про зупинку вантажного залізничного сполучення з Білоруссю у пункті пропуску "Кузьниця" - "Брузгі" з 21 листопада.
- У ніч проти 20 листопада мігранти здійснили нову спробу штурму польського кордону з території Білорусі.
- 21 листопада близько 150 мігрантів поблизу села Дубичі-Церківні. Загалом за добу було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону.
- Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що за минулу добу 22 листопада відправило 118 мігрантів на батьківщину та планують відправку ще однієї групи 23 листопада
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