ЄС готує чорний список туристичних і транспортних фірм, які перевозять нелегалів, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, новий правовий інструмент покликаний карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, і перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС.

Туроператорам, які сприяють контрабанді чи нелегальним перевезенням, можуть обмежити ліцензію, проведення європейських операцій чи заморозити транзит через Європу.

Таке рішення Європейської комісії є відповіддю на незаконне ввезення мігрантів до ЄС із білоруського кордону. Уряд Білорусі звинувачують у гібридній атаці, коли тисячі нелегальних мігрантів направили до кордонів Польщі, Литви і Латвії.

Єврокомісія вважає, що у цьому Білорусі допомагали деякі транспортні оператори. Щоб перешкодити загрозам ЄС, комісія готує відповідні документи.