Про це інформує CNN.

"Ми маємо зробити все, щоб допомогти Україні стільки, скільки це буде потрібно. І, звичайно, коли більше не буде боєприпасів, окрім касетних бомб, я думаю, що ми повинні надати і їх. Україна сказала, що вони не використовуватимуть їх на тих територіях, де є мирні жителі, вони просто використовуватимуть їх, щоб захистити себе і відштовхнути Росію до Росії", - сказала Каллас на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Також Каллас висловила свою підтримку вступу України в НАТО. Вона сказала, що союзники згодні з тим, що місце України врешті-решт в Альянсі. За словами прем'єрки, вікно можливостей для членства України може з'явитися після закінчення війни.

"Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли це станеться, і ми домовилися щодо практичних кроків і шляхів досягнення цього. Тож, якщо ці умови будуть виконані, вікно можливостей відкриється, коли закінчиться війна, тоді ми зможемо прийняти Україну до НАТО", - наголосила Каллас.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський прокоментував надання касетних боєприпасів від США та заявив, що Україні вони потрібні для захисту, а Росії - щоб убивати мирне населення. Він також наголосив, що є певні непорозуміння щодо деталей, з якими стикається Україна й американські партнери.