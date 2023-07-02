Європа планує вийти з ядерної угоди з Іраном, - ЗМІ

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди ще у 2018 році, але Німеччина, Франція та Велика Британія залишилися в угоді, хоча Іран у відповідь на вихід США порушив узгоджені обмеження на виробництво збагаченого урану.

За інформацією джерел видання, вирішення країн Європи вийти з угоди пояснюється фактом того, що Іран постачає Росії безпілотні апарати для здійснення ударів по Україні, а також, можливо, готується передати Москві балістичні ракети.

Ядерна угода 2015 року включала низку дат, коли певні санкції проти юридичних осіб мають бути скасовані Заходом, але тоді, у 2015 році, не передбачалося, що угода буде настільки широко порушуватися.

Угода обмежувала збагачення урану на 3,67%, але Іран збагачував на рівні до 60%.

Термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року. Санкції закликали Іран не робити нічого для розробки балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Постачання Іраном зброї в Росію

РФ продовжує активно використовувати іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" для атак території України. Натомість в Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні. Хамзе Ґаландарі, голова відділу зовнішніх зв’язків міністерства оборони Ірану, заявив, що минулого року зброя іранського виробництва була ефективною, маючи на увазі безпілотники-камікадзе.

Також Росія розглядає можливість запуску виробництва іранських дронів у Білорусі.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки бачать ознаки поглиблення російсько-іранського військового партнерства в намаганні Москви отримати нові партії Shahed. За оцінками Америки, Росія використала придбану партію з 400 дронів і прагне придбати додаткові безпілотники для застосування у війні в Україні.

Зокрема, маршрут Каспійським морем став частіше використовуватися для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів у співпраці між Іраном і РФ.

Україна також звинувачує Іран у постачанні озброєння росіянам. Так, Володимир Зеленський звернувся до іранського народу із закликом припинити підтримку російського терору в Україні. На що Іран вкотре відкинув звинувачення.

Вже 29 травня Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Документ передбачає повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану й на послуги, що пов'язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни. А також припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану.

А 5 червня ЗМІ оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії, зокрема артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. Зазначається, що договір на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".