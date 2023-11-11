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Іран хоче зберегти "Хезболлу" для подальшого впливу на Близькому Сході: Брайза про війну в Ізраїлі

11 листопада, 2023 субота
18:25
Світ

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Іран не хоче воювати зі США і розуміє, що, залучивши "Хезболлу" у військові дії в Ізраїлі, втратить її

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо Близького Сходу, то розгортання США двох авіаносних бойових груп мало на меті надіслати послання "Хезболлі" та її покровителю Ірану, що якщо ви розширите війну в ізраїльській смузі Гази, то США не забаряться з відповіддю. І така відплата, швидше за все, завдасть виснажливого удару по "Хезболлі", так, як це було у 2006 році, і на її відновлення тоді пішли роки. Іран не хоче знову так відновлювати "Хезболлу". Він прагне, по-перше, контролювати більшу частину політики Лівану і, по-друге, мати великий вплив у Сирії. Тож Іран не хоче втратити актив "Хезболли", і тут йдеться про ядерне стримування. "Хезболла" може завдати Ізраїлю багато болю і смерті. Але як тільки Іран на це наважиться, "Хезболлу" буде знищено, і тому Іран хоче зберегти цей засіб стримування, щоб мати можливість впливати на події не лише в Ізраїлі, але й за його межами на Близькому Сході", - прокоментував ексрадник держсекретаря США.

За його словами, якщо США завдадуть удару у відповідь, це буде потужним сигналом для Ірану, що якщо "Хезболла" зробить щось подібне, то їй та Ірану буде непереливки. Іран не прагне війни зі Сполученими Штатами, війни, в якій йому ніколи не перемогти. Тегеран свідомий цього, втім відступати не збирається.

"І тому Україна насправді має відношення до всього цього, тоді як країни, що розвиваються, або так званий Глобальний Південь, спостерігають за цим, дивуючись, чому США та їхні європейські союзники не надають більшої підтримки Ізраїлю. Якщо прослідкувати за тим, як змінилися заяви Байдена, то він фактично застерігав Ізраїль і тиснув на нього, щоб той припинив свою криваву кампанію проти палестинців і Гази. Але чим більше Ізраїль нападає на палестинців у Газі та на Західному березі річки Йордан, тим більше підтримки отримують опоненти США та Європи, коли мова йде про Україну. І це викликає занепокоєння для України. Втім Іран не хоче воювати зі США", - зауважив Метью Брайза.

  • 8 жовтня бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю
  • 15 жовтня проіранське шиїтське угрупування з Лівану "Хезболла" здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні
  • Армія оборони Ізраїлю вночі 20 жовтня завдала ударів по об'єктах терористичного угрупування "Хезболла" на півдні Лівану та по 100 цілях у Газі, внаслідок чого загинув бойовик ХАМАС, який брав участь у вбивстві цивільних.
  • 3 листопада лідер підтримуваного Іраном ліванського угрупування "Хезболла" попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну
  •  6 листопада у відповідь на обстріли з Лівану ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією
  • 10 листопада армія оборони Ізраїлю у відповідь на атаку БПЛА по школі завдала ударів по Сирії, а також по військових базах "Хезболли" в Лівані
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