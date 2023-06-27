Про це інформує Інститут вивчення війни.

"Майбутнє групи Вагнера невизначене. Швидше за все, Євген Пригожин не буде включений до складу групи, і можливо, група не продовжить існувати як окреме або унітарне утворення", – йдеться у звіті.

Також звернення Путіна до командирів і військовослужбовців Вагнера свідчить про те, що Кремль має намір переманити їх до міністерства оборони Росії. Однак, невідомо, як Кремль організує ПВК Вагнера у своїй військовій структурі, кажуть в Інституті.

Крім того, експерти не виключають, що Кремль може вирішити зберегти структуру Вагнера виключно для підтримки операцій в Африці або на Близькому Сході та розбити групу сил Вагнера в Україні.

"Такі сценарії можуть вплинути на моральний дух і бойову ефективність сил Вагнера. Пригожин стверджував, що командири й особовий склад категорично виступають проти підпорядкування МО РФ і зазначив, що російське військове командування буде зловживати досвідченими бійцями, як гарматним м'ясом", – пише відомство.

Інституту стало відомо, що російський спецназ погрожував сім'ям командирів ПВК Вагнера під час повстання, що може ще більше спровокувати напруженість і низький моральний дух.

Промова Путіна 26 червня, ймовірно, сигналізувала про рішучий розрив з Пригожиним, і цілком ймовірно, що Кремль спробує замінити його, аби дистанціюватися від зради лідера, якщо РФ вирішить зберегти Вагнера як окрему одиницю.

Також фахівці вважають, що Путін може представляти Білорусь як притулок для вагнерівців як пастку.

"Кремль, швидше за все, вважатиме співробітників групи Вагнера, які слідують за Пригожиним до Білорусі, зрадниками, незалежно від того, вживе він негайних заходів проти них чи ні. Визнання Путіним того, що він дав особисту обіцянку, імовірно, що військовослужбовці, які вирушили до Білорусі, будуть там у безпеці, були чудові. Довгострокова цінність цієї обіцянки, попри промову Путіна, сумнівна", – наголошують в ISW.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, під час заколоту, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел.

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Натомість очільник вагнерівців Євген Пригожин 26 червня заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.